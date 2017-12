Vyzerám ako macho, fungujem ako macho

Americkí vedci zistili, že samce lastovičiek, ktorým zafarbili hrudné perie na zvýraznenie sexuálnej príťažlivosti, reagovali vyššou hladinou testosterónu v tele.

12. jún 2008 o 0:00 (urb)

Trojica prírodne sfarbených lastovičiek.(Zdroj: Univeristy of Colorado)

BRATISLAVA. Pred tromi rokmi vyšiel v časopise Science článok, že ak sa samcom lastovičiek domových (Hirundo rustica) umelo zafarbí na tmavší odtieň perie na hrudi, čo je pri lastovičkách znak vyššej príťažlivosti pre samičky, také samce sa v rámci rozmnožovacej sezóny pária skôr, majú viac mláďat a samičky sú im vernejšie. Teraz sa ten istý tím rozhodol preskúmať, či vždy platí tradičný názor, že proces vo vnútri organizmu určujú vonkajší vzhľad vtákov a nikdy nie naopak. (Okrem bežných fyziologických reakcií, ako stúpanie adrenalínu v nebezpečenstve a podobne.)

Ukázalo sa, že zafarbeným lastovičiakom už týždeň po zásahu prudko stúpla hladina samčieho pohlavného hormónu testosterón. Bolo to neočakávané, lebo pokus prebiehal v takej fáze rozmnožovacieho cyklu, kedy hladiny pohlavných steroidov ako testosterón v organizme lastovičiakov normálne klesajú. Proste sa nielen vnímali a boli vnímaní samičkami ako väčší "machovia", ale prispôsobila sa tomu aj ich fyziológia. Je to vôbec prvý doložený prípad takejto rýchlej spätnej väzby pri vtákoch. V časopise Current Biology to napísala Rebecca Safranová z Coloradskej univerzity v Boulderi s kolegami.