Neverwinter Nights 2 sa dočká druhého datadisku

11. jún 2008 o 20:03 Ján Kordoš

Okrem toho ponúkne Storm of Zehir množstvo nových tried, zbraní, kúziel, potvor a hrateľných rás. Značného vylepšenia sa dočká ekonomická štruktúra hry, reagujúca na hráčov vplyv. Zároveň ponúkne možnosť výberu až troch rôznych trhov: klasický v mestách, u pirátov a čierny trh. Na Storm of Zehir pracuje Obsidian Entertainment (momentálne makajú aj na očakávanom Alpha Protocol) a zatiaľ nešpecifikoval ani dátum vydania, ani ďalšie dôležité informácie.

Zdroj: IGN