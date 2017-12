Japonské RPG atakujú Xbox 360

11. jún 2008 o 19:56 Ján Kordoš

Ostatní hráči mimo Japonska ich dokonca majú radi pre ich zvláštnosť, japonských hráčov len veľmi pomaly presviedčajú ku kúpe nejaponskej konzoly. Pre Xbox 360 sa ich však chystá hneď niekoľko a dostali sme informácie o niekoľkých z nich. The Last Remnant od Square Enix by sa malo objaviť v celosvetovej premiéry v túto zimu, verzia pre PS3 bude nasledovať až neskôr. Hra pobeží na Unreal Engine 3. Ďalším projektom od Square je Star Ocean: The Last Hope, ten sa však nedočká žiadneho exkluzívneho vydania, pôjde o multiplatformový titul. Do tretice všetko dobré – od Square Enix tu máme Infinite Undiscovery. Okrem tradičného výrobcu JRPG sa do hry zapája aj Namco svojim projektom Tales of Vesperia, ktorý si zahrajú len majitelia Xboxu 360 a to už v auguste tohto roku.

Hrateľná demoverzia by mala byť vonku pred koncom júna. Japonských RPG bude teda na Xbox 360 dosť a Microsoft si dáva záležať, aby lavína týchto hier donútila inak chladných Japoncov predsa len skúsiť investovať do Xboxu 360. Zatiaľ sa im to však príliš nedarí.

Zdroj: PR