Na čom si zahráme Spore

11. jún 2008 o 19:41 Ján Kordoš

Minimálna konfigurácia:

CPU 2 GHz (nemusí byť dvoj a viacjadrový), 512 MB RAM, 128 MB graf.karta s podporou Pixel Shader 2.0, 6 GB HDD

Odporúčaná konfigurácia:

CPU 2 GHz, 768 MB RAM, 128 MB graf.karta s podporou Pixel Shader 2.0, 6 GB HDD.

Ešte síce nebolo spresnené, či bude Spore kompatibilné aj s kartami v notebookoch, avšak v prípade, že by to tak bolo, išlo by konečne o krok smerom vpred. Nie vizuálna hostina, ale veľká užívateľská základňa rozhodne o úspechu projektu.

Zdroj: PR