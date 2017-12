Resident Evil 5 - horor v novom šate

Jednou z najznámejších sérii od Capcomu je rozhodne zombie horor Resident Evil. Konzolová záležitosť, ktorá sa dnes môže zaradiť medzi kultové záležitosti (okrem klasicky číslovaných hier sa vývojári snažili vyťažiť zo značky aj mnohými postrannými dielmi

11. jún 2008 o 6:09 Ján Kordoš

Jednou z najznámejších sérii od Capcomu je rozhodne zombie horor Resident Evil. Konzolová záležitosť, ktorá sa dnes môže zaradiť medzi kultové záležitosti (okrem klasicky číslovaných hier sa vývojári snažili vyťažiť zo značky aj mnohými postrannými dielmi), veď sa dočkala aj filmového spracovania. Resident Evil v kinách sa síce vydal úplne inou cestou, ktorá vsádza na krásu Milly Jovovich, avšak patrí medzi značky, ktoré sa smerom od hier k plátnam kín uchytili. Posledný štvrtý diel sa napokon objavil na všetkých platformách, najhoršie dopadol na PC, avšak od prvého next-gen pokračovania nazvaného jednoducho Resident Evil 5 sa očakáva len to najlepšie.





Resident Evil 5 bol oficiálne oznámený už v roku 2005, avšak vydanie sa neočakáva skôr než ku sklonku tohto, prípadne začiatkom budúceho roku. Dlhý vývoj však budeme s radosťou tolerovať, pretože podľa poslednej ukážky (pozrite si video o pár riadkov nižšie) vyzerá hra nadmieru dobre. Síce sa objavujú hlasy zvádzajúce k rasizmu, tie však boli samotnými tvorcami okamžite vyvrátene. Piaty diel sa odohráva v Afrike, ukážka sa sústredí na boje v osade. Vašimi nepriateľmi sa stávajú obyvatelia čiernej pokožky. Nedá sa bez znalosti príbehového pozadia povedať, či pôjde o zombíkov, prípadne infikované obyvateľstvo. Jedno je však isté – pôjdu vám po krku. Hlavným hrdinom je Chris Redfield, sledujúci stopu po pátraní v Resident Evil: Code Veronica. Známa postava nebude bojovať o svoj život len v typicky afrických dedinkách (klasicky hlinené domy, všade bieda a neporiadok + interiéry i exteriéry), ale aj v ruinách budov či iných mestečiek alebo voľnom prostredí africkej krajiny.

Chris však nebude putovať sám. Aj kvôli ohlasom na rasizmus v hre – strieľate, respektíve bojujete proti čiernemu obyvateľstvu – sa napokon objaví po jeho boku postava nová, doposiaľ bližšie nepredstavená. Ide o sympatickú devu tmavšej pleti, ktorá nášmu hrdinovi zrejme zachráni život a neraz podá pomocnú ruku. Hra je podľa vývojárov hotová zo 60% a ponúkať by mala vyše 20 hodín čistej hrateľnosti. Bojový systém má svoje základy položené v predošlom dobrodružstve – postavu sledujeme z pohľadu kamery, ktorá umiestnená za chrbtom hlavného hrdinu, pričom po bližšom zamierení sa presunie tesne za krk postavy. Hlava sa následne nachádza v ľavom spodnom rohu obrazovky – máte prehľad a atmosféra zostáva zachovaná. K slovu sa istotne dostanú aj súboje nablízko – nielen kontaktnými zbraňami, pri masových súbojoch, keď vás nepriatelia obkolesia, využijete aj rôzne chvaty, odstrčenia, kopance a podobne. Všetky animácie samozrejme budú vyzerať reálne.

Prostredie bude v úrovni po väčšinu prípadov otvorené a veľkú časť hry budete mať v pätách po krvi prahnúcich nepriateľov. Preto sa súboje zamerajú prevažne na defenzívnu činnosť. V iných herných tituloch postupujeme vpred a nepriatelia vyskakujú spoza rohov. Tak tomu bude istotne i tu, avšak k tomu sa pridá svorka plaziaca sa za vami. Určite to bude zaujímavý zážitok. S tým súvisí aj násilie – a ako rozhodne nepôjde o hru pre mladšie ročníky. Krvavé prestrelky, zohavené ľudské telá, to si už automaticky žiada rating 18+, avšak bez poriadnej brokovnice a ťahajúcich čriev si tento žáner nedokážeme predstaviť. Tak to má jednoducho byť a tak to aj bude, v Capcome veľmi dobre vedia, že práve po tomto prahnú fanúšikovia. Africké prostredie patrí medzi skvelé voľby, nech sa ktokoľvek oháňa rasizmom. Ide o exotické prostredie, v hrách príliš nevyužívané, v našej spoločnosti príliš nepoznané a tým pádom aj tajomné. Africká kultúra so svojou čiernou mágiou bude mať istotne čo povedať.

Pozrime sa ešte na spracovanie hry – z ukážok je zrejmé, že pôjde o kúsok zasluhujúci si skutočne prívlastok next-gen. Technológia sa vyvíja míľovými krokmi smerom vpred a na Resident Evil 5 to badať. Takmer dokonale vymodelované postavy tvoriace skutočne rôznorodý dav s odlišnými charaktermi vyzerá ešte lepšie ako v Assassin´s Creed. Postavy budú prepracované a tvorcovia sa istotne pohrajú aj s filtrami, takže pasáže odohrávajúce sa na slnku budú skutočne svietiť a temné kobky vás ponoria do hustej tmy. Niekedy vystúpi do popredia viac hnedá a žltá farba, v tieni sa k slovu dostanú celá farebná paleta. Veľkú úlohu bude zohrávať fyzikálny engine. Nepriateľa môžete hodiť na nejaký predmet a ten sa rozpadne, prípadne do rúk daný predmet uchopíte a tresnete ním o dobiedzajúceho protivníka.



Už teraz očakávame výrazný skok v sérii, ktorý istotne nastane. Resident Evil 5 ponúkne zaujímavý príbeh, v ktorom nájdu fanúšikovia mnoho odkazov, no nováčikov by nemal sklamať. Spracovanie je na úrovni, to vidíte sami a vyzerá to tak, že žáner survival hororu bude skutočne presunutý na vyššiu úroveň. Na hre sa pracuje už dlhú dobu, stále je tu však mnoho bielych miest, takže uvidíme, čím ich vývojári vyplnia. Malo by sa tak stať už na tohtoročnej E3.