Vďaka mobilom sme predvídateľní

Väčšina z nás chodí do práce či do školy a nazad domov podľa prekvapivo predvídateľného systému. Zistili to americkí vedci, ktorí skúmali signál zo stotisíc mobilných telefónov.

11. jún 2008 o 0:02 (reuters)

Písmo: A - | A + 11 0 „Napriek rozdielom v jednotlivých históriách pohybu sa ľudia pohybujú vo veľmi jednoducho reprodukovateľ­ných schémach,“ píše sa v správe Severovýchodnej univerzity v Bostone.