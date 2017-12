Začína sezóna hľadačov pokladov

Stačí GPS prijímač a chuť objavovať dosiaľ neznáme zákutia prírody. Geocaching je skautskou hrou 21. storočia.

11. jún 2008 o 0:00 Samo Trnka, Samo Trnka, tu

Keby sa Rýchle šípy odohrávali v našej dobe, geocaching by bola ich hra. Je v nej napätie ako pri táborovom hľadaní Jánošíkovho pokladu a vďaka šifrovaným indíciám pripomína dobývanie pevnosti Boyard. Geocaching je turistickou hrou pre ľudí, ktorí majú radi technické hračky a neváhajú s nimi vyjsť do prírody.

Úlohou je nájsť podľa GPS súradníc skrýšu – vodotesnú nádobu s odmenou pre nálezcu. Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je opis miesta a súradnice GPS, podľa kto­rých ju potom hľadači hľadajú.

Prvú skrýšu založil v máji roku 2000 Dave Ulmer z Oregonu na oslavu rozhodnutia amerického prezidenta Billa Clintona, ktorým umožnil oveľa presnejšie určenie lokality pomocou GPS aj civilistom, ktorí dovtedy vedeli polohu určiť len s veľkým skreslením.

Nápad so skrýšou sa uchytil a v ten istý rok vznikla stránka Geocaching.com, v súčasnosti najznámejšia databáza skrýš. Dnes je celý svet posiaty státisícmi skrýš, ktoré možno hľadať pomocou GPS. Na Slovensku ich máme viac ako tisíc.

Spojenie techniky a prírody

Geocaching je pre mnohých ideálnym spojením techniky a prírody. Martin Vicen, programátor z Bratislavy so záľubou v gadgetoch a zároveň vo vytrvalostných športoch, vďaka geocachingu vie oba koníčky ideálne spojiť: „Geocaching vynáša počítačový svet von z počítača,“ hovorí.

V momente, keď sa vám podarí nájsť skrýšu, treba do nej niečo vložiť, niečo si z nej vziať, ale najmä zapísať sa do log­booku, teda knihy návštev danej skrýše. „Platí zásada ne­down­gradeovať,“ hovorí Martin, „to, čo si vezmeš, by malo byť v rovnakej hodnote ako to, čo vložíš.“

Kľúčenky a strúhadlá

Keď si ľudia môžu zo skrýše zobrať, čo chcú, nestáva sa, že niektoré skrýše ktosi vykradne? „Väčšinou sú tam kľúčenky, reklamné predmety, malé suveníry a niekoľko strúhadiel,“ hovorí Vicen. Tvorivosti sa medze nekladú, ale vyložene zakázané je do skrýš dávať drogy, alkohol a pre zver potravu.

Špeciálnym druhom nálezu je travel bug – putovný predmet s vyrazeným kódom, ktorému autor predpísal istý cieľ. „Pri Prahe sme našli travel bug, ktorý sa mal ísť pozrieť na miesta spojené s Depeche Mode. Vzali sme ho do Krkonôš, kam chodí veľa Nemcov a mohli by ho posunúť do Anglicka,“ opisuje Martin príbeh jedného cestujúceho pokladu.

S GPS aj bez neho

Najnákladnejšou časťou geo­cachingu je zariadenie GPS. „Ak poznáš lokalitu, GPS ani nepotrebuješ, stačí ti prečítať si na internete, kde to asi je,“ myslí si Vicen. „Mne sa skôr osvedčila dobrá turistická mapa s chodníkmi.“

Tomáš Igrini zo servera Geocaching.sk odporúča predsa len sa spoľahnúť na GPS. „Najlepšie je mať turistický GPS navigátor, ktorý sa pohybuje v cenách od štyritisíc korún pri nemapových zariadeniach až do šestnásťtisíc korún pre zariadenia, ktoré obsahujú aj turistickú mapu,“ hovorí. V núdzi sa podľa neho dá použiť aj GPS z auta. „Ak v ňom je možnosť zadať ako cieľ cesty presné súradnice, je to možné. Na druhej strane, má to mnoho nevýhod, batéria vydrží veľmi málo, chýbajú turistické funkcie ako stránka s kompasom,“ hovorí Igrini.

Cieľom je aj cesta

Mnohokrát je odmenou za nález skrýše objavenie nového miesta, kam by sa inak človek nedostal. Tí, čo skrýšu zakladajú, si dávajú záležať, aby dané miesto bolo niečím výnimočné.

Čo je geocaching Geocaching je hra, v ktorej je vašou úlohou nájsť podľa GPS súradníc poklad. Ten predtým schovali ďalší hráči. Poklad väčšinou tvoria drobné predmety, ktoré si môžete zobrať.

Ako na geocaching? Na geocaching treba funkčné GPS zariadenie, možno použiť aj to, ktoré máte vo vašom aute, no oveľa lepšie sú turistické GPS, lebo obsahujú podrobnejšiu mapu a vydržia dlhšie. Bežné zariadenia podporujúce GPS stoja od 4- do 16-tisíc korún. Pred cestou sa zaregistrujte na stránke geocaching.com, na stránke geocaching.sk nájdete mapu viac ako 1 500 sloven­ských lokalít spolu s podrobným opisom a určením ich náročnosti. Zapíšte si súradnice a všetky ďalšie údaje. Po úspešnom nájdení pokladu, sa treba zapísať do logbooku (zošit, papier), ktorý sa v každom poklade musí nachádzať. Poklad nepremiestňujte. Dobrým zvykom je k nemu pridať ďalšiu drobnosť, ktorú ocenia ľudia, ktorí prídu po vás. Po príchode domov sa nezabudnite zapísať na stránke geocaching.com. (tu)

Tisícpäťsto slovenských pokladov Hru geocaching hrá viac ako tisíc Slovákov. Slovensko doslova posiali pokladmi, ktoré čakajú, kým ich objavíte. „Keď niekomu poviem, že idem hľadať poklad, usmeje sa a pomyslí si svoje. Veď kto by už v dnešnej dobe hľadal poklad?“ hovorí Tomáš Igrini, autor stránky geocaching.sk, ktorá združuje celú slovenskú komunitu hľadačov pokladov. „Pritom veľakrát je najväčším pokladom samotné miesto. Sú poklady len niekoľko 100 metrov od hlavnej cesty a predsa tam nájdete vodopád alebo pekný výhľad, či iný prírodný úkaz. A chodíte po tej ceste odmalička a nemuseli ste o tom mieste vôbec vedieť,“ dodáva. Skrýša podpivníkov Igrini si spomína, ako sa vydal hľadať poklad – „trebišovskú eiffelovku“, celkovo jednoduché hľadanie sa však zvrtlo na dobrodružnú výpravu, lebo ich po ceste začali naháňať psy. „A pritom sa to zdala byť taká jednoduchá skrýša,“ smeje sa. Medzi jeho najobľúbenejšie miesta patrí Koscelek, miesto blízko Košíc, na ktorom sú staré základy kostola zo stredoveku, alebo skrýša pri topoľčianskom pivovare, ktorá hľadačov odmení zbierkou rôznych podpivníkov. Celkovo je na Slovensku viac ako 1 500 skrýš rozmiestne­ných rovnomerne po celom území. Väčšina pokladov, ktoré môžete nájsť, sa nachádza v prírode, niektoré však nájdete aj v meste. „Je tam jednoduchá doprava, netreba nikde cestovať. Na mestských skrýšach je zaujímavé hlavne to, že sú väčšinou na frekventovaných miestach. Musíte byť nenápadní, aby nezasvätení nenašli poklad a náhodou ho nezničili,“ hovorí Igrini. Pretekári v hľadaní Na stránke geocaching.com je momentálne zaregistrova­ných viac ako 1 400 Slovákov, podľa Igriniho je najaktívnej­ších asi 500 z nich. „V dnešnej dobe už dosť veľa hľadačov berie túto hru ako šport, v ktorom súťažia, kto má nájdených viac pokladov.“ Igrini si však aj tak myslí, že stále dominujú tí, ktorým ide o objavovanie krásnych miest v prírode. „Hľadači sú vo všet­kých vekových kategóriách. Napríklad aj celé rodiny. Deťom sa to zvykne veľmi páčiť,“ hovorí. Tomáš Ulej

Zapíšte si súradnice, rozlúštite hádanky a vydajte sa hľadať poklad. FOTO – MARTIN VICEN/FLICKR.COM