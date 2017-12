Počítač po prvýkrát zvládol viac ako 1000 biliónov operácií za sekundu

Jeden z počítačov americkej vlády po prvýkrát v histórii prekonal hranicu 1000 biliónov operácií za sekundu, teda takzvaný petaflop. Stal sa tak novým najrýchlejším počítačom na svete. Informovalo o tom americké ministerstvo energetiky spoločne s výrobcom

10. jún 2008 o 17:30 (čtk)

počítača,

firmou IBM.

Počítač Roadrunner je určený predovšetkým na výskum v oblasti jadrových zbraní. Roadrunner je viac ako dvakrát rýchlejší než doterajšia jednotka v rebríčku 500 najlepších superpočítačov, píše agentúra DPA.

"Roadrunner nebude hrať iba kľúčovú úlohu pri udržiavaní jadrových odstrašujúcich prostriedkov Spojených štátov. Prispeje taktiež k riešeniu našich globálnych energetických problémov a otvorí nové okná pre vedomosti na poli základného vedeckého výskumu," uviedlo podľa agentúry Reuters ministerstvo.

"Pokiaľ by mal každý zo šiestich miliárd ľudí na svete kalkulačku a všetci by spoločne pracovali na výpočte 24 hodín denne a 365 dní v roku, trvalo by im 46 rokov to, čo by teraz Roadrunner zvládol za jediný deň," dodal úrad.

Výkony najrýchlejších superpočítačov sa za každých približne 11 rokov ztisícinásobnia. Hranica jedného teraflopu, teda biliónu operácií za sekundu, bola pokorená v roku 1996.

Roadrunner je zostavený z 6912 dvojjadrových procesorov spoločnosti AMD, ktoré sú spojené s 12 960 procesormi Cell. Tie sú známe predovšetkým z hernej konzoly PlayStation 3.