Mladí ľudia majú reklamu radi, motivuje ich

Reklamu v médiách má rada necelá polovica (48,7 percenta) používateľov internetu na Slovensku. Z výsledkov internetového prieskumu spoločnosti TNS SK ďalej vyplýva, že dvom pätinám respondentov (40,9 percenta) reklama neprekáža, pretože ju nevnímajú a pri

10. jún 2008 o 14:50 TASR

Bratislava 10. júna (TASR) - bližne rovnakú časť internetistov (42 percent) motivuje k nákupu ponúkaných produktov. Podobný podiel ľudí (38,8) deklaroval, že ich obťažuje. Reklamu na internete si všíma viac ako polovica (54,7 percenta) jeho užívateľov.

Viac ľudí s negatívnym prístupom k reklame je medzi vysokoškolsky vzdelanými a ľuďmi vo veku 40-59 rokov (nemajú ju radi, nevšímajú si ju, prípadne ich obťažuje). Ma opačnom póle sa vo vzťahu k reklame nachádzajú skôr mladí ľudia (18-29-roční), obyvatelia menších obcí (do 5000 obyvateľov) a ľudia so základným vzdelaním, prípadne so stredoškolským vzdelaním bez maturity.

K nákupu motivuje reklama tiež skôr mladších užívateľov internetu (vo veku 18-29 rokov), respondentov stredoškolsky vzdelaných bez maturity a obyvateľov Nitrianskeho a Žilinského kraja. Naopak, na základe reklamy nenakupujú skôr 30-39-roční a viac ako 60-roční respondenti, vysokoškolsky vzdelaní ľudia, obyvatelia Banskobystrického a Košického kraja a respondenti z miest s počtom obyvateľov nad 100.000.

Výskum realizovala spoločnosť cez internet. Zber údajov sa uskutočnil v januári až februári 2008 prostredníctvom špeciálneho panelu respondentov. Do aktuálneho výskumu bolo náhodne vybraných a zaradených celkovo 1751 užívateľov internetu. Technika vypĺňania dotazníkov sa realizovala online. Respondenti hodnotili päť výrokov zameraných na vzťah k reklame. Svoj súhlas vyjadrili na štvorstupňovej škále.