Počítače „na kolenách“

Áno, skutočne na kolenách. Nie však za trest, ale preto, že v teréne niet univerzálnejšieho miesta, kam ich položiť. Dnešné trendy hlásia jasne. Žiadny notebook nie je dostatočne všestranný na to, aby poslúžil fanúšikovi multimédií, fotografovi, workoholi

10. jún 2008 o 18:00 Milan Gigel, Počítače Extra

kovi, internetovému závislákovi a vášnivému cestovateľovi súčasne.

Ponuky výrobcov začínajú zreteľne rozlišovať, ktorý notebook je pre koho najvhodnejší. Ceny padajú nekompromisne nadol, takže stolové počítače sa čoraz intenzívnejšie vytrácajú z našich stolov.

Bez kultúry ani na krok

Širokouhlý displej s HD rozlíšením, rovnomerným podsvietením a presvedčivým zobrazením tmavých odtieňov je zárukou toho, že si vychutnáte filmové trháky kdekoľvek. A ak sa výrobca postaral o kvalitný obraz, určite nezabudol do notebooku zabudovať silnejšie reproduktory od niektorého zo značkových výrobcov a ventiláciu, ktorá neruší ani v noci. Rýchla napaľovačka a ukrutne rýchly pevný disk sú na nezaplatenie. S diaľkovým ovládačom v ruke hľadáte kontrolu nad prehrávaním, multimediálne tlačidlá sú vašou oporou. Vždy si chcete byť istí, že budete stredobodom pozornosti. O to sa postarali dizajnéri, ktorí svojou prácou skrášlili telo notebooku.

Práca je zmyslom môjho života

Honba za kvalitným vyhotovením je omnoho silnejšia, ako záujem o technické parametre. Čím starší, jednoduchší a osvedčenejší dizajn, tým istejšie je, že notebook prežije všetky pohromy.

Klávesnica odolná voči vode, pevný disk vypínajúci sa pri vibráciách, pevné uzamknutie veka a kovový plášť sú zárukou, že vás porucha neodstaví od práce. Snímač odtlačkov odsunie heslá na druhú koľaj, TPM čip uchová heslá a šifruje súbory, mobilný telefón cez port Bluetooth uzamkne systém, ak sa od notebooku vzdialite. Iba málokedy sa stane, že zomrie skôr, ako sa rozhodnete nahradiť ho rýchlejším.

E-mailujem zo záchoda

Tenké vyhotovenie, výdrž batérie a bezdrôtová konektivita sú na prvej priečke, ak sa rozhodnete hľadať spoločníka pre internetovanie. Ráno ho prebudíte na nočnom stolíku, pri raňajkách si na ňom zalistujete v dennej tlači, pri varení obeda prezradí receptúry a sprevádza vás na každom kroku až po zaspávanie. Dôležité je, aby si rozumel nielen s hotspotmi v meste, ale z neho pri pripojení k mobilnej sieti nič nevytŕčalo. Ideálne je, ak sa dá SIM-ka zasunúť priamo pod kryt. Tí náročnejší uvítajú sekundárny displej, ktorý i pri zaklopenom veku zaistí prístup k e-mailom a četu. A čo osobný kontakt? Ten predsa zaistí zabudovaná webkamera a kvalitný mikrofón.

S počítačom do sveta

Čím menší a ľahší, tým lepší. Nároční používatelia siahnu po osvedčených 12-palcových modeloch. Tí, čo chcú zachovať kontakt s domovom, si vystačia i s nízkonákladovými 7- či 10-palcovými verziami. Hlavne, aby sa zmestil na stolík v stiesnenom sedadle lietadla. Dôležitá je bezproblémová internetová konektivita, jednoduchá výmena batérie v teréne a minimálna energetická náročnosť pre rýchle a bezbariérové nabíjanie kdekoľvek – hoci i z prenosného solárneho panela. Optická mechanika je zbytočnosťou.

Cvak, a mám vás

Kvalitný displej s veľkou uhlopriečkou a živým podaním farieb je na prvom mieste. Nič nepokazí dobrý dojem zo snímok, ako obyčajný notebookový displej plný kompromisov. Dvojjadrový procesor urýchli jemné dolaďovanie snímok v grafickom softvéri, veľký a citlivý touchpad zastúpi v teréne myš. Zabudovaná čítačka kariet je samozrejmosťou, rovnako ako veľký, rýchly disk, blesková napaľovačka a USB port dostupný bez bariér.

Asus Eee PC 701

Notebook poteší všetkých, čo hľadajú priaznivú cenu a vysokú mobilitu v 7-palcovom formáte. Na trh je dodávaný s predinštalovaným operačným systémom Linux, poradí si však aj s používanejším Windows XP. V konfigurácii s pol gigabajtom operačnej pamäte, 900-megahertzovým procesorom a štvorgigabajtovým SSD diskom ponúka prekvapivo svižný chod a prehľadné používateľské rozhranie, ktoré zaistí prístup k bežným internetovým funkciám. Zabudovaná webkamera s mikrofónom sú dobrým predpokladom pre internetové telefonovanie, WiFi rozhranie umožní mobilný prístup k internetu. Nechýba ani čítačka pamäťových kariet, USB port, digitálny modem a možnosť pripojenia externého monitora. Ak sa vám zdá, že parametre tohto stroja sú prekvapivo nízke, vyskúšajte si ho na vlastnej koži – osloví vás.

Orientačná cena: 11 290 Sk

HP Pavilion dv6650ec

Štýlový multimediálny notebook navrhnutý s prihliadnutím na atraktívny dizajn je vyzbrojený špeciálnym režimom pre prehrávanie multimédií, ktorý je možné aktivovať bez toho, aby ste nabootovali primárny operačný systém. Širokouhlý 15-palcový displej vám spolu s kvalitným ozvučením dopraje radosť z filmových trhákov, 1,8-gigahertzový procesor AMD Athlon s gigabajtom operačnej pamäte a 120-gigabajtovým diskom uspokojí stredne náročného používateľa. Zabudovaný diaľkový ovládač a súprava multimediálnych tlačidiel zvyšujú komfort pri kontakte s digitálnym umením, odolná povrchová úprava zabraňuje včasnému opotrebovaniu. Šasi je vyhotovené z tvrdeného plastu, DVD napaľovačka si poradí s popisom špeciálnych LightScribe médií.

Orientačná cena: 16 490 Sk

Lenovo V200

Tento malý notebook s 12-palcovou uhlopriečkou a hmotnosťou 1,8 kilogramu uspokojí používateľov ktorí často cestujú, avšak na svoj notebook majú náročnejšie požiadavky. Vyzbrojený je dvojjadrovým procesorom s taktom 2,2 gigahertza, dvoma gigabajtmi operačnej pamäte, 160-gigabajtovým pevným diskom a neobmedzenou bezdrôtovou konektivitou prostredníctvom štandardom Bluetooth a WiFi. Do malého tela sa podarilo vtesnať aj webkameru, čítačku pamäťových kariet, dvojvrstvovú DVD napaľovačku a rozširujúci slot pre mobilné dátové karty. Robustné vyhotovenie odolá náročnému používaniu v teréne, na bezpečnostné prvky pre ochranu dát však môžete zabudnúť. Štandardná batéria má kapacitu pre 2,2 hodiny prevádzky, takže sa oplatí vyzbrojiť sa i náhradným napájaním.

Orientačná cena: 31290 Sk

Acer Aspire 8920G

Ak si chcete užiť Full HD rozlíšenie na mobilnom počítači v plnej paráde, potom je novinka z dielní Acer určená práve pre vás. S uhlopriečkou až 18,4 palca, širokouhlým formátom 16:9 a panelom CineCrystal si vychutnáte širokú paletu farieb s verným zobrazeným tmavých častí scény a filmové trháky vás budú burcovať k sneniu rovnako, ako fotografie zobrazené na tomto špičkovom displeji. Dvojjadrový, 64-bitový procesor so 6-megabajtovou cache mu dodáva silný výpočtový výkon, 4 gigabajty RAM, 320-gigabajtový pevný disk a grafický akcelerátor nVidia GeForce 9500m z neho robia univerzálny stroj i pre náročné úlohy. HDMI výstup je samozrejmosťou, rovnako ako rozhrania pre bezdrôtovú komunikáciu, či čítačka pamäťových kariet.

Orientačná cena:43 790 Sk

Lenovo Thinkpad T61

Robustný notebook so štedrou dávkou bezpečnostných prvkov je určený pre náročných biznismenov, ktorí žiadajú ochranu svojich dát v teréne. Zložité heslá nahradia odtlačky prstov, o silné šifrovanie sa postará TPM čip. Pevný disk sa pri vibráciách okamžite zaparkuje a silné šasi s magnéziovým rámom ochráni citlivú elektroniku aj pred vážnejšími nárazmi. O klávesnici, ktorá je odolná voči poliatiu už ani nehovoriac. Notebook je vybavený dvojjadrovým procesorom z dielní Intelu, dvoma gigabajtami RAM a 160-gigabajtovým pevným diskom. Dobrou správou je, že batéria vydrží na jedno nabitie viac ako 5 hodín. Bohatá periferiálna výbava, bezdrôtová konektivita a rozširovateľnosť sú zárukou, že tento model bude držať krok s dobou i po výmene modelového radu.

Orientačná cena: 44 990 Sk

Toshiba Satellite A210-19D

Atraktívna rovnováha medzi výkonom, cenou, multimédiami, dizajnom a mobilitou je príznačná pre všestranný notebook z dielní Toshiby, ktorý je určený pre mladých, aktívnych používateľov. Vyzbrojený je dvojjadrovým procesorom AMD Thurion postavenom na 64-bitovej platforme, ktorý obsluhuje 2 gigabajty operačnej pamäte, 250-gigabajtový pevný disk a grafický akcelerátor ATI Radeon HD2600. Kvalitný displej s technológiou zobrazovania TruBrite poteší priaznivcov fotografie a multimédií, na lesklý povrch si však budete musieť zvyknúť. Príznačná je kvalitná výbava a silné softvérové zázemie, zaručene nejde o krok do neznáma.

Orientačná cena: 22 290 Sk

Dell Inspiron 1720

Silný v kvalite zobrazenia, silný svojim výkonom a vyhotovením. Taký je 17-palcový pracant, ktorý bol navrhnutý na prácu s multimédiami. Displej s HD rozlíšením odkryje i najjemnejšie detaily fotografií a filmov, dva pevné disky ponúkajú svižnosť pri práci s videom, kde hrá úlohu nielen kapacita, ale aj rýchlosť odozvy. Uspokojiť sa však budete musieť iba s trojhodinovou výdržou batérie. Notebook je postavený na dvojjadrovej platforme Intel Centrino Duo, gigabajte operačnej pamäte a dvojici 120-gigabajtových pevných diskov. Podobne ako iné notebooky v ponuke, i tento má konfigurovateľné parametre, takže za príplatok jeho výkonové parametre hravo posilníte až k súčasnému technologickému stropu.

Orientačná cena: 39 270 Sk

Fujitsu Siemens Amilo Xi2428

Je navrhnutý pre bezbariérovú mobilitu a prácu s multimédiami. V kvalitne spracovanom tele skrýva všetko, čo moderná multimediálna platforma môže ponúknuť. Zobrazenie si poradí prostredníctvom technológie BrilliantView s náročnými situáciami, aktívna moc nad chladením vám umožní prepnúť notebook do tichého režimu, aby vás pri nočnom sledovaní filmových trhákov nič nevyrušovalo. Procesor Intel Core 2 Duo T9300 má dostatočnú výkonovú rezervu i do budúcnosti, 2 gigabajty RAM, 320-gigabajtový disk a akcelerátor nVidia GeForce 8600M majú dosť šťavy na to, aby utiahli i súčasné počítačové hry. Ponorte sa do sveta internetových videokonferencií a vysokokapacitného napaľovania. Ak viete čo chcete, tento stroj sa môže stať vašou silnou oporou.

Orientačná cena: 35 590 Sk

Apple MacBook z0es0007g

Pre tých, čo hľadajú intuitívne ovládanie a štýl, je určený stroj z dielní spoločnosti Apple Computers. So silným zázemím platformy Intel a operačného systému Mac OS X môžete od tohto stroja očakávať pohotovú odozvu pri všetkých bežných prácach – či už ide o spracovanie dokumentov, úpravu fotografií a krátke zostrihy domáceho videa. Komfortná klávesnica, dobre spracovaný displej, multitouch dotyková zóna a štrbinová mechanika si vás jednoducho získajú. Netradičné konštrukčné prvky, akými je napríklad magnetický konektor, zaručene nezostanú bez prehliadnutia. Očakávať môžete 2-gigahertzový procesor Intel Core 2 Duo, 1 GB RAM, 80 GB pevný disk a kombomechaniku.

Orientačná cena: 31 490 Sk

Asus M51SN-AS014C

Vysoký výkon, najnovšie technológie a televízia bez toho, aby ste museli siahnuť po externom tuneri. To všetko môžete očakávať od tohto modelu, ktorý v 15-palcovom formáte ponúka nezvyčajne aj numerickú klávesnicu. Vyvážený výkon zodpovedá multimediálnej ére, biometrický snímač odtlačkov si poradí i s rukami, ktoré sú neustále opäť a opäť zranené prácou. Pod kapotou mu bije 2,4-gigahertzový dvojjadrový procesor z dielní Intelu, 3 gigabajty operačnej pamäte, 250-gigabajtový pevný disk a akcelerátor nVidia GeForce 9500M 512 MB. Pre pohodlie je televízny tuner vybavený aj diaľkovým ovládačom. Poradí si nielen a analógovým, ale aj digitálnym vysielaním.

Orientačná cena: 36 990 Sk