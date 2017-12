OECD vysvetľuje riziká spojené s optickými sieťami

Zavádzanie optických sietí prinesie mnohé výhody, ale môže mať aj nepriaznivý dosah. Toto je iba jeden z bodov správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá sa nazýva "Konvergencia a siete novej generácie" a pojednáva o potenciálnom

5. jún 2008 o 18:26 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - dosahu nových komunikačných technológií na súčasné stratégie a regulačnú politiku.

Jedna z kľúčových tém správy je zavádzanie nových optických sietí. Na jednej strane OECD túto technológiu považuje za prínos, pretože spolu s ňou prichádza väčšia rýchlosť prenosu dát a takisto otvára priestor pre nové služby. V správe sa však spomínajú aj riziká a negatívne stránky optických sietí. Napríklad v prípade, že ich začnú zavádzať najväčší telekomunikační operátori daného regiónu, môže to spôsobiť problémy pri udržaní zdravého konkurenčného prostredia. V správe ďalej OECD vyjadruje presvedčenie, že optické siete sa budú spočiatku zavádzať do miest. Prehĺbi to však priepasť v prístupe k digitálnym službám medzi mestami a vidiekom, keďže optické siete sú často vo vidieckych alebo vzdialených oblastiach nerentabilné. Okrem optických sietí sa správa venuje aj na technológiám ako HDTV, 3G alebo mobilnej televízii. Konvergencia, konkurencia a siete novej generácie sú jedným z bodov, o ktorom bude OECD diskutovať 17. júna.