Nizkonákladová línia Eee bude pokračovať

Čo by ste povedali na inteligentný televízny prijímač, alebo počítač, ktorý by vošiel do tenkého LCD monitora položeného na stole? S takýmito novinkami chce preraziť Asus ešte v tomto roku na trhu. Všetko sa bude niesť v rámci nízkonákladového konceptu Ee

6. jún 2008 o 8:00 (mg)

Písmo: A - | A + 2 0 e. Eee Monitor má byť dostupný v 19 a 21 palcovom formáte, určenom pre pracovné stoly domácností a kancelárií. Ponúknuť má nielen zabudovaný počítač, ale aj televízny tuner pre sledovanie vysielania. Cena by vraj nemala presiahnuť hranicu 500 dolárov. V ponuke sa má objaviť aj Eee TV s uhlopriečkou 42 palcov, aké doplnkové funkcie však môžeme očakávať, zatiaľ nie je isté. Asus o svojich plánov na tento rok stručne informoval na tohtoročnom veľtrhu Computex, nové produkty majú kódové označenia K1 a S1.