Samozničiteľné DVD disky sú už v predaji

Obchodná sieť Staples prišla s ponukou, ktorá vás nebude nútiť vracať DVD disky späť do požičovne. Keď si ich pozriete, môžete ich zahodiť do odpadkového koša. To by mohlo klasickým požičovniam diskov podlomiť ich pozíciu na trhu.

5. jún 2008 o 8:15 (mg)

Špeciálne DVD disky s filmovými titulmi sú vyhotovené tak, aby sa záznam po dvoch dňoch od vybalenia samozničil. Znamená to, že otvorením obalu sa začne 48 hodinové odpočítavanie lehoty, v rámci ktorej môžete s diskom robiť čo chcete. Je iba na vás, kedy sa rozhodnete film sledovať. I keď ho pri pokladni zaplatíte dnes, pozrieť si ho môžete až o rok. Ceny diskov sa pohybujú v rozsahu od 4 do 6 dolárov, v ponuke je zatiaľ 26 titulov. Výhrady však budú mať ekologickí aktivisti. Hromadný návyk na novú technológiu by mohol spôsobiť vysokú záťaž životného prostredia a zálohovanie diskov by nás vrátilo do rovnakej situácie, ako pri návšteve požičovne.