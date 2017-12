Singstar Volume 2 - a ešte raz tú moju

Zoznam skladieb Singstar Vol.2:

• Aerosmith - Dude Looks Like a Lady

• Blur - Country House

• Bobby Brown - My Perogative

• Eminem - Without Me

• George Michael - Freedom '90

• Gorillaz - Dare

• Gossip - Standing in the Way of Control

• Hot Chocolate - You Sexy Thing

• Kaiser Chiefs - Ruby

• Kool and the Gang - Celebration

• The Lovin' Spoonful - Summer in the City

• Maximo Park - Our Velocity

• Morrisey - Suedehead

• Nirvanna - Lithium

• Panic! At The Disco - But It's Better If You Do

• Paul McCartney & the Frog Chorus - We All Stand Together

• Pulp - Common People

• Radiohead - Street Spirit (Fade Out)

• Shakespears Sister - Stay

• Spandau Ballet - TRUE

• The Cure - Pictures of You

• The Killers - When You Were Young

• The Libertines - Can't Stand Me Now

• The Mamas and The Papas - California Dreamin'

• The Offspring - Pretty Fly (For A White Guy)

• The Police - Don't Stand So Close To Me

• The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles)

• Tom Jones with Mousse T - Sexbomb

• Tone Loc - Funky Cold Medina

• Young MC - Bust A Move