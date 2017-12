Prototype - nová tvár starého New Yorku

4. jún 2008 o 22:00 Ján Kordoš

Vývojári z Radical Entertainment majú za sebou už viacero úspešných a kvalitných projektov. Stačí spomenúť dvojicu The Simpsons: Hit and Run alebo Scarface. Žiadna z ich hier sa nestala totálnym trhákom typu Grand Theft Auto alebo Metal Gear Solid, no svoje početné publikum si našli a vďaka príťažlivej hrateľnosti si ich hráči obľúbili. Najnovší počin vznikajúci v ich kanceláriách vyzerá nadmieru príťažlivo. Nemuseli ste o ňom čítať stovky článkov, istotne ste však o ňom už počuli a povedali si, že z toho môže byť celkom zaujímavá hra. Prototype.

Alex Mercer mal skutočne blbý deň. Ráno sa prebudí a netuší kde je. To sa môže bežne stať, poviete si, lenže on sa prebudí do rána, ktoré nepripomínajú jeho bežný svet. Nachádza sa v New Yorku budúcnosti, ktorý je zmenený na nepoznanie. Metropola sa nachádza v troskách, v uliciach panuje chaos. Zoskupenie Black Watch totiž malo znovu klasicky hriešne myšlienky: nebezpečný vírus vypustený na slobodu spravil z bežných ľudí monštrá, ktoré neustále ďalej mutujú a oni sa už teraz len pozerajú a chcú ovládnuť svet, no akosi sa im to vymklo spod kontroly. Niektorí jedinci sa síce podobajú na svoje predošlé telá, avšak ich správanie už tomu nenasvedčuje. V neskorších fázach nastúpia na scénu možno až príliš zohavené monštrá, ktoré vám dajú náležite zabrať.





Ako už istotne tušíte, Prototype bude hrou akčnou, v tom sa nemýlite, len možností ako ňou postupovať, bude viacero a všetky budú zaujímavé. V prvom rade treba príbeh doplniť o dôležitú informáciu. Alex sa nielenže nedokáže rozpamätať na dôvod tejto premeny, prípadne kedy nastala, on si nespomína ani na svoju minulosť. Takmer každý hrdina musí zrejme trpieť amnéziou a žiaľ Alex mal to šťastie. Nebude to však úplne od veci, pretože je tomu podriadená jedna časť hry, ktorá robí z výpadku pamäte celkom podstatnú časť hry, ktorá vás núti objavovať prostredie. Virtuálny New York bude náležité rozsiahly, tešiť sa však môžeme prevažne na exteriéry, do vnútra budov sa bude vstupovať len v minime prípadov. Tomu zodpovedá otvorené prostredie, takže mesto máte hneď od začiatku úplne otvorené a sami sa rozhodujete, kam poputujú vaše kroky.

To, že bude mesto rozsiahle a voľne prístupné je kladom, mestské akcie momentálne letia. Hlavné príbehové misie budú lineárne zadávané a posúvajú zápletku ďalej, no nič vám nebráni v tom, aby ste odhaľovali taje a zákutia mesta. A budete to robiť radi. Alex totiž nie je len tak obyčajný hrdina a hoci to na začiatku nevie, zvládol by všetkých komixových superhrdinov (mimochodom, podľa hry sa už pripravuje komix Prototype, čo je príjemná pocta hre, ktorá ešte ani nevyšla!) ľavou zadnou. Už z obrázkov je zrejmé, že svoje telo môže Alex morfovať, keďže sa mu miesto rúk objavia obrovské drápy, ktorými hravo rozseká nepriateľa, buchnutím o zem z nej vyrastú obrovské ostne a komu sa tak stane pod nohami, nestihne si ani posledné prianie zaželať. Medzi ďalšie jeho vlastnosti patrí napríklad zrýchlený beh, vysoké a obrovské skoky (čo môžete využiť napríklad pri „matrixovskom behu“ po strechách mrakodrapov a následným skokom na helikoptéru, ktorého pilota sa pokúsite naučiť lietať alebo jeho vnútornosťami vymaľujete interiér lietajúcej potvory) či dokonca beh po kolmých stenách budov. To najlepšie však ešte len príde.

Alex sa totiž dokáže prevteľovať do iných osôb. Niečo podobné sme tu už poriadne dávno mali. Od kedysi uznávaných Shiny prišiel projekt Messiah so zlatým cherubínom v hlavnej úlohe, ktorý svojou anjelskou tvárou musel byť sympatický každému. A musel zachrániť svet. A volal sa Bob (typické meno pre anjela a zachráncu Zeme, všakže) – a samozrejme sa dokázal prevteľovať do iných ľudí, keďže sám bol prislabý. Alex žiadnou jednohubkou pre protivníkov nebude, predsa len, akčná zložka je zastúpená v hojnej miere a budeme si ju i náležite užívať. Lenže ak sa (nenápadne, okolie vás nesmie spozorovať) prevtelíte povedzme do niektorého člena armády, ktorá sa snaží udržať chaos v meste na akceptovateľnej miere, získate nielen novú podobu, ale si budete môcť od dotyčnej osoby vypožičať aj jej spomienky. Znamená to jediné: flashbacky poslúžia na vysvetlenia deja, čože sa to vlastne stalo. Každá z postáv bude mať vlastné spomienky, väčšinou pôjde len o útržky, no i týmto spôsobom dostanete odpovede na svoje otázky. Čím vyššie budete rúbať, čím dôležitejšie osoby sa pokúsite získať pod svoju nadvládu, tým viac samozrejme i zistíte a navyše získate i nejaké tie právomoci, pretože v úlohe generála zväzu si na pomoc proti infikovaným môžete privolať napríklad leteckú podporu.



Dôležitou sa však automaticky stane vaša nenápadnosť. Na obrazovke budete mať indikátor odhalenia. Určite nebude bežné, ak sa s obyčajným človekom budete snažiť loziť po stenách ako pavúčí muž. Akonáhle začnete byť podozrivým, začnú si vás ľudia a hlavne armáda všímať a pôjdu po vás, prípadne budú na vašu prítomnosť upozorňovať. Alex nebude kopať ani za jednu zo strán, nebude to vyslovene kladný hrdina, ani záporný – jednoducho sa bude snažiť len sebecky prísť na to, čože sa vlastne stalo a kým je, respektíve bol. Už je teda skúmanie miest podstatnou časťou hry a určite nebudete trpieť nudou, pretože okrem niektorých príbehových odhalení narazíte aj na sekundárne úlohy, ktoré vám napríklad pomôžu získať nejaké body a tie následne využijete pri zlepšovaní svojej postavy. Nepôjde o žiadne prepracované RPG prvky, jednoducho napríklad zvýšite silu niektorého z útokov alebo ďalej doskočíte. Žiadne tabuľky alebo rozsiahle štatistiky.

Z popisu je zrejmé, že Prototype sa bude dať hrať dvomi rôznymi spôsobmi: brutálnou akciou alebo nenápadne využívaním stealth prvkov. Alebo ich môžete kombinovať. Mesto bude obrovské, žije si vlastným životom a pokým sa budete tváriť nenápadne, nikto pri vzniknutej situácii nebude o vás javiť záujem. Na druhú stranu raz za čas neuškodí rozpútanie poriadnych orgií. Že to bude vyzerať efektne, o to sa postará engine hry Titanium, ktorý bude vďaka fyzikálnemu a deštrukčnému modelu pastvou pre oči. Nielenže dokáže vykresliť obrovské priestranstvá, ale sa pohrá s rôznymi efektmi, medzi ktorými sa vývojári venujú vo veľkej miere dymovým a časticovým efektom (napríklad striekajúca krv alebo deštrukcia po výbuchoch). Vozidlá používať nebudeme môcť, to však pri hrdinových schopnostiach nebude ani potrebné, no riadnu paseku narobíme pri požičaní si tanku alebo spomínanej helikoptéry. Avšak už samotný Alex bude dostatočne efektívna zbraň. Postačí, ak na rušnej ulici vyskočí niekoľko metrov do výšky a následne udrie celou silou päsťou o zem, zdvihne sa vlna, autá začnú lietať, ľudia šalieť, nastane chaos – a to je potom skutočne radosť pozerať. Navyše Alex nie je obmedzený len dve osi – môže stúpať aj do výšok a o to viac si spomínanú voľnosť užijeme.



Prototype vyzerá nadmieru dobre a akokoľvek nenápadne sa snaží tváriť, o to viac sa naň tešíme. Má všetky atribúty, ktoré pri kvalitnom titule vyžadujeme. Kde kto môže začať už teraz nadávať na brutalitu. Krvou sa určite šetriť nebude a potečie prúdom (austrálska a nemecká verzia bude špeciálne cenzúrovaná, aby sa tam hra mohla vôbec predávať), avšak táto surovosť akoby patrila k tomu pocitu beznádeje a ohrozenia. Prototype bude hrou pre dospelých – pôjde o rýchlu akciu i tiché plíženie zároveň, o rozhádzané vnútorností po najbližšom okolí i nenásilné riešenie úloh vďaka prevteľovaniu. Prototype jednoducho nechýba iskra. A takých hier je dnes sakramentsky málo. Najskôr sa však dočkáme na budúcu jar. Nevadí, na tento projekt sa oplatí čakať.