Košický samosprávny kraj má nový internetový portál

Novú podobu internetového webového portálu s adresou www.vucke.sk má od júna Košický samosprávny kraj (KSK). Je výsledkom projektu APIR - Administratívny portál inteligentného regiónu.

3. jún 2008 o 15:11 SITA

KOŠICE 3. júna (SITA) – Ako dnes agentúru SITA informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková, tvorí efektívny a transparentný zdroj verejne prístupných informácií pre všetkých občanov miest a obcí v súlade s Národnou stratégiou rozvoja informačnej spoločnosti. „Cieľom projektu bolo vybudovať portál, ktorý poskytne aktuálne, štruktúrované informácie o službách a kompetenciách KSK pre rôzne cieľové skupiny - občanov, turistov, podnikateľov, miestnu samosprávu, zamestnancov. Súčasťou riešenia je jednoduchá a intuitívna navigácia, ktorá umožní rýchle vyhľadávanie informácií,“ povedal vedúci odboru informačných a komunikačných technológií KSK František Kohányi.

Administratívny portál inteligentného regiónu vytvára modernú informačnú platformu KSK. V praxi to znamená, že poskytuje užitočné informácie smerom k občanom, turistom, podnikateľským subjektom, ale aj svojim organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti, samosprávam a aj zamestnancom úradu. Portál navyše integruje interné aplikácie úradu KSK a zároveň sprostredkováva elektronické služby občanom.

Projekt v celkovej hodnote 3,5 milióna korún je financovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu Základná infraštruktúra – Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor. KSK sa spolupodieľal piatimi percentami - 176 tis. korún.

Na základe verejného obstarávania analýzu a návrh riešenia portálu vypracovala spoločnosť NESS Slovensko, a.s. „Projekt predstavuje unikátne riešenie portálu novej generácie. Preto veríme, že bude základným kameňom ďalšieho rozvoja sofistikovaných a efektívnych elektronických služieb košickej samosprávy do budúcnosti,“ uviedol o projekte APIR Martin Kohút, člen predstavenstva NESS Slovensko, a.s.

Nový portál využíva komunitné internetové aplikácie, ktoré umožňujú publikovanie informácií od rôznych skupín užívateľov. Implementáciou projektu APIR vytvára KSK moderný komunikačný portál - web novej generácie, ktorý posunie úrad bližšie k regiónu. Tento hlavný zámer chce KSK dosiahnuť využitím informačnej výdatnosti regionálnych úradov a organizácií, ale aj občanov, návštevníkov. Z pasívneho portálu sa zmení na komunikačný.

Nový webový portál sa člení na subportály, logické oblasti so spoločným záujmom. Či už ide o občanov, turistov, podnikateľov, miestnu samosprávu, zamestnancov úradu, alebo komunity ľudí zodpovedné za odborné témy – školstvo, doprava, kultúra, cestovný ruch a podobne. Prvým kompletne spracovaným subportálom je Digitálne zastupiteľstvo KSK, s ktorým už pracujú poslanci Zastupiteľstva KSK.