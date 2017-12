Zahrajte sa na stratených

Pri fenomenálnom úspechu seriálu Lost bolo veľmi čudné, že sa už dávnejšie neobjavili jeho herné adaptácie. Až teraz, keď záujem o televíznu podobu začína upadať, môžete vyskúšať Lost: Via Domus.

4. jún 2008 o 0:02 Michal Gardian

Chvályhodné je, že príbeh sa nesnaží kopírovať osudy postáv zo seriálu, ale vytvára si vlastnú cestu. Zhostíte sa úlohy neznámeho stroskotanca a prežijete jeho osudy, ktoré prekrývajú niekoľko úvodných sérií Lost. Stretnete známe osoby, ale odhalíte aj doteraz skryté tajomstvá ostrova. Seriálu neznalí hráči sa nemusia báť, že budú úplne mimo. Niektoré súvislosti a lepšie pochopenie vzťahov medzi postavami im uniknú, ale to podstatné je jasné.

Hlavný hrdina na začiatku netuší, kde a prečo sa ocitol. Pamäť si obnovuje pomocou fotografickej minihry v rámci „flashbackových“ scén a prostredie a udalosti seriálu spoznáva nanovo. Fanúšikov určite potešia verne spracované známe miesta. Celkom pochopiteľne sa to bude diať v adventúrnom štýle. Aby ste sa dostali ďalej, budete musieť zbierať a používať predmety, diskutovať s inými postavami a riešiť rébusy. Čo sa týka rozvetvenosti dialógov či deja, autori sa nijako neprekonávali a po stránke hrateľnosti ide skôr o šedý priemer. Dočkáte sa aj akčných vsuviek, ale to situáciu nijako nezachraňuje. Z potenciálu daného predlohy sa dali vyčarovať omnoho hlbšie a tajomnejšie zápletky. Teraz je to len lineárny a dosť povrchný doplnok k seriálu.

Technické spracovanie pôsobí najmä na obrázkoch veľmi dobre. Aj v skutočnosti sú najmä exteriéry slušne spracované - obzvlášť džungľa. Problémom je však neustály pocit neživosti vyplývajúci najmä z menšieho počtu postáv. Zvuky a hudba sú v poriadku, len škoda dabingu bez hlasov pôvodných hercov.

Lost: Via Domus uvítajú pravdepodobne výhradne fanúšikovia seriálu, ale aj tých potrápi nanajvýš priemerná úroveň hry. Prepadák to nie je, ale z predlohy sa dalo vyťažiť oveľa viac.

lostgame.us.ubi.com

Procesor 3 Ghz, 1 GB RAM, 156 MB g. karta

