Firefox 3: rýchlejšie na web

Nový webový prehliadač, ktorý bude zverejnený tento mesiac, prináša viditeľné zrýchlenie práce s internetom.

4. jún 2008 o 0:01 (tb)

Šťastie, že počítačové programy sa vždy porovnávajú len so svojimi predchodcami, nie nasledovníkmi. Inak by sme museli o práve dožívajúcej druhej verzii internetového prehliadača Firefox napísať, že je dvakrát pomalšia, ako by sa patrilo, má neprehľadné záložky a nepraktický systém na sťahovanie súborov a nedostatočne chráni užívateľov pred podvodnými stránkami.

Našťastie už tento týždeň bude zverejnená pravdepodobne posledná testovacia verzia novej, tretej generácie Firefoxu, o ktorom bude možno hovoriť zasa len v superlatívoch. Už po prvých minútach používania napríklad zistíte, že prezeranie webu je výrazne svižnejšie (prehliadač spotrebúva menej pamäte) a zadávanie adries zaberá menej času (Firefox sa snaží uhádnuť, čo vás bude zaujímať).

Hoci Internet Explorer poslednou verziou svoje dlhodobé zaostávanie za Firefoxom v rýchlosti aj komforte prehliadania výrazne znížil, vďaka novej verzii sa Firefox opäť bezpečne stáva prehliadačom, s ktorým je surfovanie po webe najpríjemnejšie. Firefox vkladá do novej verzie veľké nádeje a v prvý deň oficiálneho uvoľnenia programu sa chce zapísať do Guinnessovej knihy rekordov s najväčším počtom stiahnutí softvéru za 24 hodín (www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/). Cieľom je pokoriť hranicu piatich miliónov. Predchádzajúcu verziu 2 si v prvý deň stiahlo 1,6 milióna ľudí.

Firefox vyvíja spoločne armáda dobrovoľníkov združených okolo nadácie Mozilla. Tá je nezisková, avšak v skutočnosti závislá od príjmov od firmy Google.

Internetový gigant platí Mozille za umiestnenie svojho vyhľadávacieho okna vo Firefoxe 1,3 miliardy korún ročne. Z ostatných zdrojov získava Mozilla dohromady len desatinu tejto čiastky. Google by pravdepodobne vedel miliardu minúť aj iným spôsobom, podporou Firefoxu však zabezpečuje, aby sa konkurenčnému Microsoftu s Explorerom nezačalo dariť priveľmi.

Finálna verzia Firefoxu 3.0 by mala byť podľa Branislava Rozboru z Mozilla.sk dostupná zrejme v druhej polovici júna.

Aktuálna testovacia verzia sa už dnes dá bez problémov používať, ešte niekoľko týždňov však bude trvať, kým budú dostupné pre novú verziu aj všetky populárne rozšírenia Firefoxu od nezávislých programátorov.

Firefox je obľúbený aj vďaka stovkám rozšírení pridávajúcich ďalšie funkcie. Jedným z najobľúbenejších je AdBlock odstraňujúci z webu reklamy – autor z webu Unsoughtinput.com takýmto plagátom hlása, že boj proti reklamám je šírením komunizmu na webe.