Načo sú nám ďalšie mobily?

Výrobcov mobilov a operátorov zvyknutých na každoročné nárasty tržieb a počtu zákazníkov môžu čakať roky stagnácie. Aj keď celosvetový predaj mobilov rástol v prvom kvartáli 2008 medziročne o viac ako trinásť percent, západná Európa a USA prvýkrát v histó

4. jún 2008 o 0:00 Tomáš Ulej

rii zaznamenali pokles záujmu o mobilné telefóny.

Dlhé viazanosti

V západnej Európe sa od januára do marca predalo o šestnásť percent menej mobilov ako vlani, tvrdí minulý týždeň zverejnená štúdia Gartneru. Ide o prvý pokles predaja mobilov od roku 2001, odkedy spoločnosť región mapuje.

„Začíname doplácať na veľmi vysokú penetráciu mobilných telefónov a čo je oveľa dôležitejšie – na veľmi veľkú dĺžku viazanosti u mobilných operátorov,“ povedala pre Reuters Carolina Milanesi, analytička Gart­neru. „Operátori v regióne stavili na to, že cenu drahších zariadení môžu znížiť tak, že si zákazníkov zaviažu na dlhšie obdobie. To však negatívne ovplyvňuje záujem ľudí o výmenu mobilu,“ uvádza analytička.

Nižší predaj drahších mobilov tiež podľa nej spôsobili ekonomické problémy, ktoré zažívajú niektoré krajiny.

Žiadne inovácie, žiaden rast

Emeka Obiodu, telekomunikačný analytik spoločnosti Global Insight má vysvetlenie na pokles predaja telefónov: firmy už dlhšie nedokázali priniesť na trh nič prevratné. „Je napríklad veľmi dobre zdokumentované, že spoločnosť Motorola za posledných 18 mesiacov nevydala žiaden model, ktorý by výraznejšie očaril trh,“ povedal pre časopis Forbes. Predaj mobilov v Európe by v ďalších mesiacoch mohol pozitívne ovplyvniť začiatok predaja iPhone od Apple, Gartner však na rok 2008 predpovedá nulový alebo mierny medziročný nárast v predaji mobilov.

USA: 89 percent a dosť

Dôsledky vysokého rastu počtu mobilných telefónov v posledných rokoch začína pociťovať aj americký trh – prírastok nových mobilných zákazníkov sa podľa štúdie Bernstein Research v prvom kvartáli 2008 znížil oproti minulému roku skoro o pätinu a podľa štúdie bude ďalej klesať. „Vízia, že každý dospelý Američan bude mať mobilný telefón, je skvelým cieľom až do momentu, keď ho dosiahnete. Potom príde na rad klasická otázka: čo teraz?“ povedal Craig Moffet, autor štúdie pre denník USA Today.

V súčasnosti má aspoň jeden mobilný telefón osem z desia­tich Američanov.

Do roku 2010 by sa počet mobilných telefónov v USA mal zvýšiť na 89 percent celej populácie. Potom sa rast zastaví. To je moment, keď už mobil bude mať každý, kto oň stojí, myslí si Moffet.

Dobré pre zákazníkov, zlé pre operátorov

Čo sa stane s trhom, keď ľudia už nebudú vo veľkom kupovať nové mobily a zákazníci už operátorom budú pribúdať len pomaly?

„Keď už firmy nebudú mať inú možnosť, ako získavať zákazníkov a budú si ich len preberať jeden od druhého, potom príde prirodzene rad na zoškrtávanie cien tak, aby poskytli najlepšiu ponuku, ako sa len dá,“ myslí si Moffet.

Východná Európa na rozdiel od západnej zatiaľ nezaznamenala v prvých mesiacoch roku 2008 pokles, ale rástla: predaj sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o pätinu – podobne ako na Blízkom východe alebo v Afrike.