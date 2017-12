UEFA Euro 2008 - Slováci pocestujú na ME vo futbale

Netreba to zbytočne skrývať – naši futbalisti nepredvádzajú výkony, ktoré by lahodili oku čo i len priemerného diváka. Na žiadny veľký turnaj sa zatiaľ nedostali, akoby chýbal vodcovský typ. Majstrovstvá Európy tak budeme znovu sledovať bez našej účasti.

3. jún 2008 o 17:10 Ján Kordoš

Ponuka možností je dalo by sa povedať klasická. Okrem turnaju, kde ovládate celé mužstvo, každého kumpána na ihrisku, si môžete strihnúť aj špecialitku Captain Your Country (o ňom nižšie), začať plniť špeciálne úlohy typu „zachráň výsledok, keď do konca zápasu ostáva 30 minút“ v móde Story of Qualifing, pričom ide o reálne zápasy, ktoré sa v kvalifikácii stali, prípadne plníte úlohy v akejsi kampani European Champaign, kde si vyberiete slabšie mužstvo, dostanete úlohu, občas odohráte zápas, zvýšite atribúty mužstva a takto sa stanete postrachom aj tých najväčších. V konzolovej verzii znovu absentuje tréning, čo by vadiť nemuselo, keby sa nezmenilo ovládanie (no to sa zmenilo pri zahrávaní priamych kopov alebo kopaní penált). Jednoducho klasická výzva, pričom môžete skočiť rovnými nohami hneď na záverečný turnaj alebo sa poctivo vybrať na štartovú čiaru v kvalifikácii, kde môžete mužstvá nechať v skupinách nechať tak ako boli, prípadne si zvolíte náhodný žreb. Všetko to poznáme a s hrdosťou sa oplatí buchnúť do hrude (ale len jemne, ono to totiž bolí), pretože Slováci sa aspoň virtuálne na tie ME dostali a do konca až do finále a keby nebolo srabáckych Holanďanov, vracali by sa domov s pohárom. A to je ten príjemný futbalový pocit, ktorý vás chytí práve pri hraní oficiálnej hry. Je to fakt, možno marketingové poblúznenie, ale ono to funguje.



Klasické behanie s desiatkou hráčov a ich ovládanie sa s futbalovými hrami vlečie už dlhú dobu a minuloročná FIFA 08 prišla s ponukou Be a Pro módu. Zvolili ste si hráča a na ihrisku zastávali jeho funkciu. Captain Your Country mód je založený na rovnakom engine, len v tomto prípade sa po výbere hráča snažíte dostať do základnej zostavy (výkonom v priateľských zápasoch), zvyšovať svoje schopnosti rozdeľovaním bodov, ktoré získate po zápase a následne viesť svoje mužstvo až do finále ME s kapitánskou páskou na ruke. A je to skvelá možnosť, ktorej sa oplatí oddávať, pretože je niečo úplne iné viesť za ručičku celé mužstvo a strážiť si svoj priestor jedným hráčom, hrať pozične, šetriť si sily na šprinty, nabiehať do voľného priestoru, presne prihrávať a strieľať (za to ste v zápase hodnotení, rovnako ako za pozičnú hru). Na koncu zápasu vidíte ako ste na tom (proti trojici konkurentov o kapitánsku pásku), podľa svojho výkonu dostanete body, tie investujete do zlepšenia futbalistu. Nenechajte sa zlákať jednoduchosťou tohto módu, vôbec to tak nie je, už len z dôvodu klasickej ľudskej vlastnosti: hrať pre tím alebo pre seba. Je to skvelá možnosť ako si dokážete, že na ihrisku používate nielen oči, ale aj rozum. Inak zostáva všetko po starom, licencia na štadióny, licencia na hráčov, licencia na reklamy, licencia dresy, licencia na licencie a možno ešte kopec ďalších licencií.

GRAFIKA 7 / 10

Grafické spracovanie je už klasicky na vysokej úrovni, avšak pri voľbe pohľadu zvíťazí istotne ten najprehľadnejší, čiže najvzdialenejší od ihriska, takže by ste odlišnosti v grafike našli oproti dva roky starému futbalu ťažko, maximálne v animáciách. Je vidno, že sú plynulejšie, realistickejšie, pohyby hráčov už nie sú tak umelé, akoby nasekané – čiže rokmi overená veta: „blíži sa to skutočnému priamemu prenosu, ktorý môžete sledovať v TV“ sa znovu dá pohodlne použiť. S tým rozdielom, že tu to vidíte v HD kvalite, všakže. Detaily si povšimnete pri spomalených záberoch, kde sa to spotenými tvárami len tak hemží. Keď sme pri tých tvárach – niektoré sa skutočne podarili, zo slovenských borcov sa ani nejeden výrazne nepodobá na svoju reálnu predlohu, tu si mohli dať v EA Sports viac záležať, predsa len 53 tímov nie je mnoho. Rozhodca stále nebehá na ihrisku, vidíte ho len v prestrihoch, vlajky vejúce na štadiónoch sú stále tie isté, zložené z tímov, ktoré naň skutočne idú a nie tie, ktoré sa naň virtuálne prebojovali, diváci sú statickí – no jednoducho by sa toho dalo povedať mnoho zlého. Áno, je pravdou, že niektoré tieto maličkosti zamrzia, ale vždy ide len a len o maličkosti a samotný priebeh zápasu je výborný. Respektíve sa naň výborne pozerá, hlavne ak viete čo a ako máte robiť. Potom sa aj junáci v slovenských dresoch vyrovnajú povedzme Čechom, ktorí sú (žiaľ, minimálne) o jednu triedu vyššie. Pri sledovaní virtuálnych zápasov si nemusíte zakrývať oči, avšak platí staré známe, že kvôli prehľadnosti sa zrejme ďalej ani ísť nedá. Pre svoj dobrý pocit si môžete zvoliť kameru bližšie pri trávniku, v tom prípade však odpadá úspešné hranie Captain Your Country módu. Tu mohli tvorcovia trochu zariskovať – čo tak pohľad z vlastných očí?

INTERFACE 8 / 10

Na ovládaní sa toho veľa nezmenilo a stále platí známe heslo: prístupné pre všetkých. Neznamená to však, že by si náročnejší hráči neužili rôznych fintičiek. Tých tu je dostatok a je to dôkaz toho, že k športovým hrám sa gamepad jednoducho hodí najlepšie. Dve analógové páčky ponúkajú more možností ako predviesť nejednu parádičku. Môžete klamať telom (pohyb tela do protipohybu hráča), prekročiť loptu, stiahnuť si loptu k sebe, kľučkovať, efektne sa otáčať s loptou, prehodiť si loptu cez seba, žonglovať, zasekávať loptu. Jednoducho máte toho k dispozícii mnoho. Nemusíte však kopať centre s falšom, úplne si vystačíte i s jednoduchými nahrávkami po zemi, vo vzduchu alebo do voľného priestoru. To je výborné na ovládaní UEFA Euro 2008 ako aj FIFY – prístupné pre všetkých, pre nenáročných i tých skúsených. Škoda len, že chýba tréning, pretože zaujímavé situácie tiež riešite pomocou analógov. Skúsiť si to môžete až naostro v zápase.



HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Tábor futbalových priaznivcov je rozdelený na dva fankluby: jeden drží palce Pro Evolution Socceru, druhý nedá dopustiť na FIFU. Je však pravdou, že obe simulácie sa k sebe začali posledným dielom približovať. PES trochu zakčnel, FIFA sa vybrala trochu ďalej od robotického futbalu s opakujúcimi sa akciami. UEFA Euro 2008 nádherne dokazuje, že išlo o krok smerom vpred, že práve toto je tá správna cesta, ktorú by mal futbal ponúknuť. Prístupnosť bola skloňovaná v predošlom odseku, no pre hodnotenie hrateľnosti to platí dvojnásobne. Hrá sa to skutočne výborne, na rozdiel od posledných ročníkov FIFY už nebeháte po tých istých trasách, neútočíte tým istým spôsobom, ale hráte futbal, čo niekedy znamená, že so slabším mužstvom proti silnému súperovi sa dostávate do útočnej fázy len párkrát za zápas a snažíte sa držať loptu v strede ihriska. Pri hraní proti slabšiemu súperovi spoznáte silu „betónovania“, pri rýchlych záložníkoch zas oceníte kompaktne pracujúcu obranu. Jednoducho to konečne pripomína futbal a zároveň to nie je žiadna tvrdá simulácia, ktorá by neskúsených odradila. A samozrejme, je tu to Euro 2008, tak to má istý punc, ktorý, nech sa bránite ako chcete, vás predsa len chytí. Hnusný marketing – a to ME ešte ani nezačali.

Ja osobne si nemôžem pomôcť a mód Captain Your Country predstavujem za neskutočnú zábavu a vlastne som sa počas takmer celého hrania venoval výhradne tomuto módu. Pravý záložník, najlepšie ofenzívne ladený Šesták, a už to išlo ako po masle. Je to skvelé vidieť, keď si plníte zodpovedne svoje úlohy, nehrniete sa bezhlavo do útoku, ale sa snažíte otvoriť priestor roztiahnutím obrany viac do strán, pri bránení si vzájomne prenechávate hráčov, takže nie je výnimočné zaskočenie za pravého obrancu, ktorý stráži vášho hráča – je to nádherné, je to hrateľné, je to bezchybné. Teda bezchybné až tak nie. Ono hodnotenie vašej snahy je niekedy umelé. Systém bodového indexu (maximálne 10 bodov, medzistupne po desatinách) je na papieri navrhnutý dobre: dobre prihráte, získate loptu, ste na svojej pozícii, vystrelíte na bránu – ste v zelených číslach. Opakom vám klesá prestíž, takže sa snažíte nestrácať zbytočne loptu, nekopať so všetkých pozícii, pretože si chcete ustrážiť svoj index. Lenže ono je to niekedy postavené na hlavu: šprintujete z vlastnej polovice, nahráte druhému spoluhráčovi, bežíte spoločne s ním, vypýtate si prihrávku a následne mu chcete loptu vrátiť, lenže ten idiot šprintuje ZA súperovým hráčom, prihrávku pokazíte = mínus body. Musíte šprintovať späť na svoju pozíciu, lenže nemáte sily na rýchly beh = mínus body. Alebo už len centrujete pri rohovej zástavke do kotla, kde však vaši spoluhráči nezasiahnu loptu prví, prípadne po nahrávke tesne pred bránu si dá protivník vlastný gól nechceným tečom. To všetko sú mínusové body! Niekedy to funguje výborne, niekedy zas nie a budete to preklínať. Navyše je tu klasická dilema: hrať tímovo alebo hrať pre seba. V podvedomí sa budete snažiť nahrabať si body krátkymi prihrávkami, ktoré by nemuseli byť, pretože ste to mohli potiahnuť dopredu. Lenže vyhrávate nad trpaslíkom o dva góly, tak sa nikam neženiete a... a nehráte tímovo! Nikto nechce robiť chyby a tu sa naučíte nájsť kompromis medzi hľadaním vlastnej bezchybnosti, no zároveň i efektívnosti. Hrateľnosť je v tomto skutočne chytľavá.

MULTIPLAYER 8 / 10

Je nad slnko jasné, že multiplayer nebude hrať druhé husle – ani nehrá. Okrem klasiky, ktorá stojí maximálne za spomenutie (vs. Súboje, turnaje) vás určite musí zlákať možnosť kooperatívneho hrania v móde Captain Your Country, kde sa na ihrisku môže zísť až štvorica hráčov, ktorá súperí o kapitánsku pásku. A po zohratí predvádza nádherný futbal. Ďalej tu máme zaujímavý Battle for Nations mód, v ktorom si zvolíte svoju národnosť a následne hráte zápasy, pričom si nemusíte vybrať výhradne svoj národný tím. Body totiž získavate za samotné výhry. Navyše ak zvolíte slabší tím a porazíte silnejšie mužsvo, je bodov viac. Všetko sa zapisuje do tabuliek, budú sa vyhlasovať najlepší futbalisti – multiplayer jednoducho nie je zanedbaný

.

ZVUKY 6 / 10

Chorály publika sú stále výborné, ale chcelo by to mierne zmeniť repertoár. V niektorých prípadoch diváci skandujú vo svojej rodnej reči, ale chcelo by to skutočne trochu viac odlíšiť to, pridať dynamiku. Povzbudzovanie nie je zlé, len ho už berieme ako štandard. Dvojica komentátorov odvádza priemerný výkon, niektoré situácie komentujú horlivo ako by malo ísť o život, pritom išlo doslova o malú domov, inokedy pôsobia prispato, ale počúvať sa to dá, vnímať ich ani nebudete. Zvukovým efektom však chýba pridaná hodnota: pokrikovanie hráčov, trénera, viac diváckej vášne.

HUDBA 7 / 10

Klasika: hudba hrá len v menu, EA Sports nakúpili niekoľko desiatok trackov rôznych žánrov, pričom tento je ladený skôr gitarovo, hoci nechýba ani elektronika. Hudba je rezká, futbalovejšia než po minulé roky. Lenže kvôli soundtracku si UEFA Euro 2008 zrejme nekúpite.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Hoci sa v hodnotení trblieta sedmička, budete v niektorých prípadoch zvierať kudlu vo vrecku a vytvárať voodoo bábiku s podobizňou všetkých zamestnancov EA Sports. Umelá inteligencia je na prvý pohľad fajn. Pri Captain Your Country vidíte, že chlapci nie sú blbí, nabiehajú si do voľného priestoru, nie vždy prihrajú úplne presne – to je však realita, nikto nie je dokonalý. Loptu si môžete manuálne vypýtať, takže nadávanie na to, že im spoluhráči neprihrávali, necháme pre iné herné magazíny. Môžete aj prikázať hráčovi, aby vystrelil zo svojej momentálnej pozície. Hráči sa snažia strážiť si svoj priestor, akonáhle ho narušíte vy, nebudú sa vám motať pod nohy – takto po štandardných situáciách môžete pri protiútoku súpera brániť i v inej pozícii, než prináleží vášmu postu, prípadne si dokonca i vymeniť strany s druhým krídelným záložníkom. A ono to funguje, hráči si nahrávajú rozumne, nebežia zaslepene dopredu. Jednoducho fajn. Lenže potom zistíte, že umelá inteligencia tak trochu podvádza. Centrov vám mnoho nevyjde (či už vašich alebo na vašu hlavu), brankári občas robia až príliš nepríjemné kiksy, ofsajdy sú pískané až po dotyku hráča s loptou, nie okamžite a hlavne – umelá inteligencia je srab! Hnusný a zákerný. Finále ME. Slovensko – Holandsko. 90 minúta. Stav 1:1. A teraz sa všetci Holanďania stiahli na svoju polovicu až na dvoch-troch útočníkov, takže ako záložník musel mnou ovládaných hráč ísť viac k súperovej bránke, hoci mali loptu na kopačkách oni. Takisto ostatní hráči začali hrať zónovo, zbytočne sa vysúvali nezmyselne na súperovu polovicu. Pas dopredu. Protiútok dvoch Holanďanov na môjho brankára skončil gólom. Nestalo sa to len raz, no chvalabohu vtedy Španieli v semifinále len znížili na 1:1 a nakoniec dostali na frak i tak. Lenže vo finále, po hodinách snahy, takéto umelé nadržanie kremíkovému hráčov vie tak rozhodiť, až gamepad letí vzduchom, hľadáte najbližšie boxovacie vrece, prskáte a dávate to za vinu domácemu miláčikovi. A naserie to. Bez urážky, na takéto kiksy a umelosti sme si už odvykli.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

UEFA Euro 2008 nie je hrou zlou, je príjemným doplnkom k chystajúcemu sa šampionátu. Tak ako si kúpite oficiálne tričko či nebodaj dres alebo loptu, máte možnosť vbehnúť do najbližšieho shopu (alebo vyskúšajte ten internetový) a zabaviť sa formou hry. Je to však len akýsi prívesok k šampionátu, ktorému je trochu hlúpe vyčítať to, že sú tam len európske národné mužstvá. Tak ako máme hry na námete filmov, dostávame aj tituly k dôležitým športovým sviatkom. A UEFA Euro 2008 patrí rozhodne k tým lepším. Rozhodnite sa teda podľa toho, či zaspávate s napätím na blížiace sa ME a najbližší mesiac budete ani obraz, ani zvuk. Ak nie a futbal si zahráte raz do mesiaca, prípadne niekoľko zápasov, potom zostaňte radšej pri klasických futbalových ročníkov. Potom však neľutujte, že ste Slovákov nedostali konečne na nejaký šampionát.

P.S. Recenzia sa týkala konzolvej verzii, ktorú sme mali k dispozícii na recenzovanie. PC verzia sa žiaľ znovu zaradila do kolónky old-school verzie spoločne s PS2 verziou. Tomu zodpovedá zastarané grafické spracovanie, nie tak prepracované animácie pohybu a vyzerá to ako futbal spred 5 rokov. Mierny posun nastal v správaní sa hráčov, ovládanie konečne prešlo o stupienok vyššie (gamepad je proste nutnosťou), ale stále to nie je ono a hrateľnosť nedosahuje až tak vysoko ako v prípade verzie pre PS3 alebo X360 a pôsobí strojovým dojmom. Nie, že by sa to nedalo hrať, ale je to iný zážitok. Na druhú stranu treba podotknúť, že pri PC verzii majú v EA Sports menšiu dilemu: nie každý fanúšik má dostatočne silné PC, aby utiahlo konzolovú verziu a preto sa nepúšťajú (zatiaľ) do experimentovania a radšej za cenu horších hodnotení ponechávajú nižšiu HW náročnosť (minumum je CPU 1.3 GHz, 256 MB RAM a 64 MB graf. karta GeForce 3!!!) a tým aj prístupnosť. A vyzerá to tak, že nie je dôvod meniť to, pretože ako PC verzia, aj PS2 verzia sa stále dobre predáva. V konečnom hodnotení by však PC verzia dostala o 3 body menej – žiadny veľký pokrok oproti minulosti. Pod textom vidíte obrázok z PC verzie.