Paralyzovaný muž sa prechádzal vo virtuálnom svete

Paralyzovaný muž dokázal manipulovať svoj virtuálny charakter na internete len pomocou mozgových vĺn. Oznámili to japonskí vedci, ktorí tvrdia, že ide o svetové prvenstvo.

4. jún 2008 o 15:32 (sita)

Štyridsaťjedenročný muž, ktorý trpí svalovou chorobou už 30 rokov, dokáže ledva ohnúť prsty a nemôže preto používať myš ani klávesnicu. Vďaka vedcom z univerzity Keio mohol aspoň vo virtuálnom svete chodiť a rozprávať sa s ľuďmi.

Počas experimentu mal na hlave prilbu s troma elektródami, ktoré monitorovali jeho mozgové vlny. Tie ovládajú ruky aj nohy. Napriek tomu, že sám nedokáže pohnúť nohami, si predstavoval, že chodí jeho kreslený avatar na internete a pomocou pripnutého mikrofónu sa mohol porozprávať s inými účastníkmi hry.

Je to po prvý raz, čo bol paralyzovaný človek schopný stretnutia a rozhovoru na internete, upozornili vedci. Na tokijskej univerzite teraz ďalej pracujú na systéme, ktorý by takýmto pacientom umožnil písať textové správy tak, že by vyberali písmená myšlienkami.

"V blízkej budúcnosti sa budú môcť prechádzať v obchodoch v Second Life pomocou mozgových vĺn ... a klikať, aby nakúpili," povedal profesor z univerzity Keio Juniči Ušiba. Dúfa, že online hra bude motivovať pacientov s ťažkými paralýzami, ktorí sú často príliš deprimovaní, aby podstúpili rehabilitáciu.

Second life je virtuálny svet, ktorý vytvorila firma Linden Research v roku 2003. Do pozornosti sa hra dostala na prelome rokov 2006 až 2007. Second Life umožňuje používateľom komunikovať s ostatnými "obyvateľmi" prostredníctvom pohybujúcich sa avatarov.