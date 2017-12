Vedci naprogramovali počítač, ktorý číta ľudskú myseľ

Výskumníci z pittsburskej Carnegie Mellon University naprogramovali počítač tak, aby dokázal "čítať" ľudskú myseľ - monitorovaním a analýzou mozgovej činnosti.

3. jún 2008 o 16:02 (sita)

Zariadenie by mohlo pomôcť lepšie liečiť problémy s jazykom a poruchy učenia. "Otázka, ktorou sa zaoberáme, zaujíma ľudstvo už niekoľko storočí. A to konkrétne - ako mozog spracováva vedomosti? Je to však len posledných 10 či 15 rokov, čo máme k dispozícii prostriedky, ktorými môžeme hľadať odpoveď," uviedol vedúci výskumu Tom Mitchell.

Na projekte sa zúčastnilo deväť študentov - dobrovoľníkov. Vedci od nich chceli, aby mysleli na 58 rozličných slov a použitím magnetickej rezonancie skúmali procesy prebiehajúce v ich mozgoch.

"Po tom, čo sme vyskúšali 58 slov, sme im povedali dve nové slová - zeler a lietadlo. Počítaču sme zadali úlohu zistiť, ktorý obraz mozgu súvisel konkrétne s ktorým slovom," povedal Mitchell. Počítač test úspešne zložil a správne zistil kedy osoba myslela na slovo "zeler" a kedy na slovo "lietadlo".

Ďalším krokom bude výskum spracovania slovných spojení. "Ak poviem slovo "zajac" alebo použijem spojenie "rýchly zajac" či "milučký zajac" - ide o veľmi odlišné myšlienky. Výsledky tohto výskumu môžu poslúžiť ako základy pre študovanie mozgových procesov, spojených s používaním jazyka," uviedol Mitchell.

Testy však boli podľa neho veľmi náročné. Dobrovoľníci museli niekoľko minút ležať absolútne nehybne. "Je to ťažké. Treba sa veľmi sústrediť. Uprostred testu napríklad zaškvŕka pacientovi v bruchu. A on si automaticky pomyslí - som hladný. Ide o experiment, nad ktorým je náročné mať kontrolu," dodal Mitchell.