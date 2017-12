V Čechách začala vysielať prvá z nových digitálnych staníc

Praha 1. júna (TASR) V Česku dnes večer spustila svoje živé vysielanie celkom nová celoplošná spravodajská televízna stanica Z1.

1. jún 2008 o 20:39 TASR

Projekt so 160 zamestnancami, do ktorého finančná skupina J&T investovala stovky miliónov českých korún, predstavuje prvú digitálnu televíznu stanicu zo skupiny šiestich nových televízií. Neskôr by mali nasledovať TV Pohoda, TV Barrandov, Febio TV, hudobná stanica TV Óčko a regionálna RTA.

Sme spravodajsko-publicistická televízia a kostrou nášho vysielania sú samozrejme správy. Avšak svalstvom, ak je to možné takto povedať, sú publicistické formáty. Budeme vysielať päť diskusných relácií, povedala dnes pre TASR šéfka PR oddelenia televízie Z1 Ivana Dubášová.

Stanicu, ktorá chce získať na českom trhu až dvojpercentný podiel a sústreďuje sa na bonitnú a vzdelanú klientelu, je možné si naladiť pomocou set-top-boxu, cez satelit z družice Astra 1E, prostredníctvom káblových rozvodov a na internete.

Rátame s tým, že oslovíme asi desať percent najvzdelanejších a najchytrejších Čechov a Moravanov. V rámci tejto cieľovej skupiny, týchto asi desiatich percent (populácie), by sme chceli mať v budúcnosti 10, 15, 20 percent sledovanosti. To znamená, že vo vzťahu k celkovej populácii je to číslo relatívne malé - okolo jedného-dvoch percent, povedal exkluzívne pre TASR generálny riaditeľ stanice Z1 Martin Mrnka.

Nová stanica však dúfa, že na reklamnom trhu bude mať väčší podiel než by zodpovedal sledovanosti. Ťažisko reklám totiž nebude na balenú vodu a keksíky, ale, napríklad, drahšie autá, zájazdy, bankové produkty.

Návratnosť investície by mala byť okolo ôsmich rokov, dodal Mrnka.

Z1 budú môcť sledovať aj diváci na Slovensku. Mnohí tam objavia dôverne známe tváre nielen z českých televízií a rádií, ale aj zo slovenských médií. V Z1 na rôznych pozíciách pôsobia napríklad aj Vladimír Mišauer, Evžen Korda či Petra Procházková. Z1 chce pri informovaní o Slovensku intenzívne spolupracovať s TA3 a TV JOJ.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) žab