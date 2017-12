T-Mobile: Easy a Fix po tretej minúte zadarmo

T-Mobile pripravil na leto akciu pre zákazníkov predplatených kariet Easy a mesačných programov Fix. Do konca augusta môžu volať po tretej minúte zadarmo v rámci volaní do vlastnej siete.

2. jún 2008 o 20:45 (tmob, mg, mag)

Od 1. júna 2008 do 31. augusta 2008 môžu využiť zákazníci akciu pri predplatených kartách Easy a mesačných programoch Fix. Ak si dobijú svoj kredit najmenej za 500 Sk, po tretej minúte môžu volať do siete T-Mobile Slovensko zadarmo. Táto výhoda platí od 4. do 60. minúty hovoru, potom bude hovor opäť spoplatnený, a to štandardnou cenou.

Opakovaná platnosť – volajte zadarmo celé leto

Bezplatné hovory budú môcť Easy a Fix zákazníci využívať celých 30 dní od dobitia. Benefit sa však dá využívať aj opakovane. Ak si zákazník dobije po mesiaci Easy kartu alebo Fix program opäť aspoň o 500 Sk, opäť získa benefit na 30 dní. Takto si môže výhody predlžovať počas celého obdobia trvania akcie.

Zákazníci budú navyše upozornení o dĺžke trvania bonusu – 5 dní pred jeho ukončením im príde informačná SMS správa. Vďaka tomu budú môcť presne vedieť, kedy si môžu znovu dobiť Easy kartu alebo program Fix a opätovne benefit získať.

S Easy Plus volania zadarmo i SMS za 1 Sk

Akcia na bezplatné volania po tretej minúte platí aj pre zákazníkov s vernostným programom Easy Plus. Títo zákazníci môžu kombinovať viaceré benefity súčasne. Po dobití kreditu aspoň za 500 Sk majú k dispozícii aj výhodu bezplatných volaní po tretej minúte vo vlastnej sieti, aj výhody vernostného programu, t.j. volania a SMS správy v sieti T-Mobile za 1 Sk.

Akcia na bezplatné volania po tretej minúte sa vzťahuje na dobíjania z mesačného programu, cez bankomaty, v predajniach T–Mobile, cez internet na www.t-mobile.sk, cez Mobil MultiBanking, cez POS terminály OMV, Slovnaft, Shell, COOP Jednota, cez iné bankové kanály, cez SMS správu a cez inkaso z platobnej karty.