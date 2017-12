The Sims 3 - vylepšený virtuálny život

Hráčov môžeme pokojne rozdeliť na dvoch skupín: tí, ktorí majú radi ságu The Sims s miliardou prídavkov a datadiskov a špecialných balíkov a spin-offov a kadejakým iným sajrajtom okolo. A potom tí, ktorí na nekonečný príbeh nadávajú a robia si zo simuláci

31. máj 2008 o 21:15 Ján Kordoš

Hráčov môžeme pokojne rozdeliť na dvoch skupín: tí, ktorí majú radi ságu The Sims s miliardou prídavkov a datadiskov a špecialných balíkov a spin-offov a kadejakým iným sajrajtom okolo. A potom tí, ktorí na nekonečný príbeh nadávajú a robia si zo simulácie domčeku bábik srandu. Pri tom ide o momentálne jednu z najúspešnejších sérií, ktoré uzreli svetlo sveta. Máloktorá značka sa totiž môže popýšiť viac než stovkou predaných kusov. Len pre spresnenie, ide o sto miliónov. To už sakramentsky zaváži a keďže fanúšikovia už dostali svoju povinnú dávku siedmych „veľkých“ datadiskov, s napätím striehli na prehlásenie od Electronic Arts o treťom pokračovaní. Vedeli sme, že sa chystá, zatiaľ však len v hlavách vývojárov, no tí potom povolili a priniesli zopár informácií, ktoré znovu nenápadne naznačujú, že sa máme na čo tešiť. Tí, ktorí The Sims nemusia už len z princípu, nemusia zbytočne strácať čas – nič extrémne sa nezmení, dočkáme sa však vylepšení po všetkých stránkach. No a samozrejme, znovu z toho budeme niekoľko dlhých týždňov úplne odvarení.

Mať tak na jeden deň mozog Willa Wrighta a zaznamenávať myšlienky, ktoré mu priniesli nehynúcu slávu v hernom svete – to by bola radosť sama o sebe. The Sims je na prvý pohľad bláznivá hra s primitívnym a nudným konceptom, ktorý jednoducho fungovať nemôže. Ale funguje a zaručene baví. Vytvoríte si postavičku (prípadne viac) v komplexnom editore, takže nie je problém vykúzliť si po dvoch troch hodinkách samého seba, navlečiete do handier, kúpite lacný (=malý) pozemok, postavíte skromný dom, vybavíte ho zopár vecami, zamestnáte sa, dostanete peniaze, kúpite si viac lepších vecí, nadväzujete kontakty, flirtujete, chodíte na dovolenky, skúsite vlastný biznis (domáca výroba), rýpete sa v zemi vo vlastnej záhradke, nájdete si ženu/muža, „spravíte si“ deti, postupne starnete, deti rastú a kolobeh pokračuje, pričom môžete robiť ešte milión plus päť ďalších vecí. Hra pre nežné pohlavie, pretože sa tam nestrieľa? Omyl, vážení páni, The Sims je skutočne hrou, pretože nejdete po linke danou tvorcami, lež sa... jednoducho hráte. Bavíte, budujete. Vlastným tempom, vlastnou cestou. Áno, to je séria The Sims, to už vieme. S čím teda príde tretí diel?







Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Začať sa nedá ničím iným ako editorom. Dá sa očakávať, že bude uvoľnený ešte pred vydaním hry samotnej – čiže rovnako ako v prípade druhého dielu alebo projektu Spore. Že sa v ňom budeme môcť vyblázniť pri tvorbe postavy, editovaní všetkého možného na tvárach simsov, je samozrejmosť. Už v dvojke bol editor mocným nástrojom a pri vytváraní celej rodinky ste mohli v jeho prítomnosti stráviť dlhé hodiny. Okrem výzoru bola dôležitou súčasťou aj časť povahová, kde ste posúvaním jazýčkov tvorili buď postavičku introvertnú alebo extrovertnú, poriadkumilovnú alebo bordelársku, nadanú alebo hlúpu, jednoducho toho bolo príliš a mnohokrát bolo najlepšie nechať všetko v neutrálnej podobe, aby ste sa neskôr netrápili počas samotného hrania. The Sims 3 to vezme trochu inak, akousi dotazníkovou formou, kde jednoducho „zaškrtnete“ niekoľko z vybraných 80 povahových vlastností, ktoré tvoria váš charakter a nemusíte premýšľať nad tým, či sa prikloniť na jednu alebo druhú stranu protikladných vlastností. Je logické, že voľbou niektorých pováh sa automaticky vylúčia ich protiklady. Zjednodušiť a sprehľadniť tento prvok sa však určite podarí – a to predsa išlo.

Takže každá postava bude iná, inak sa správa k vám, inak k svojmu okoliu, praktizuje iné denné rituály, jednoducho každý človek je unikátny, pričom tentoraz to nebude nezistíte len pri príležitosti, kedy sa ostatní simsovia rozhodnú prejsť po vašej ulici. Tentoraz máte prístupné takmer všetko. Pleasant Valley, mestečko, v ktorom budete bývať, síce nie je extrémne veľké svojou rozlohou, nájdete tam však všetko, čo k svojmu virtuálnemu životu budete potrebovať. Veľkosť v tomto nezohráva príliš veľkú úlohu a vývojári sa radšej sústredili na prepracovanie menšieho územia. Navyše by hráč mohol vstúpiť len do malého množstva budov, čo by narúšalo pokojnú atmosféru a bilo až príliš do očí. Takto bude Pleasant Valley akési predmestie (napríklad ako v Zúfalých Manželkách) s kaviarňou, reštauráciou, obchodmi, parkom alebo výskumným ústavom. Drvivú väčšinu objektov budete môcť navštíviť, pozrieť sa do nich, budú plniť presne danú funkciu. S tým súvisí aj jeden z najväčších kladov hry samotnej – sloboda (a možno aj voľnosť a bratstvo). Doteraz to bolo tak, že ste si pokojne žili na svojom ohraničenom pozemku. Občas išli ľudia okolo, tak ste sa zoznámili, ak ste chceli niekam ísť, zdvihli ste telefón, zavolali taxi a odviezli ste sa napríklad do disco baru.



To poznáme a neustále nahrávanie novej lokácie keď nie štvalo, tak minimálne uspávalo. Do baru za cieľom lovenia partnera (najlepšie opačného pohlavia), ale spravíte to tak, že si otvoríte na svojom dome dvere a do baru docupitáte po vlastných. Prostredie totiž bude otvorené, môžete sa vybrať doslova k susedom. Treba pochváliť tento posun vpred, pretože celá séria tým dostane úplne nový rozmer, obmedzenia padnú a od pôvodného hrajkania sa s bábikami sa postupne začína stávať (nesmejte sa) RPG! Znie to bizarne, od rehotu sa za brucho chytáte (v tom lepšom prípade len za brucho), avšak ono to nie je príliš vzdialené od pravdy. Máte svojho avatara, s ktorým obývate svet a hoci bez príbehu, ale s voľne prístupnými dungeonmi (=miestami, budovami) pidláte nožíkom (=kecáte s ostatnými), expíte (=zlepšovanie nálady) a užívate si hrdinské chvíle. A to, že musíte večer spať, papať, cikať a kopec ďalších vecí, je len plusom pre hru samotnú. Síce nebudete jazdiť na koni, behať po lesoch s lukom či zabíjať hnusných goblinov, ale do škatuľky RPG to zapadá, len je to z iného prostredia. Na ulici stretnete susedov, v kaviarni možno novú známosť.

Treba priznať, že hoci základný koncept kontrolovania spokojnosti vášho sima (prípadne ďalších a ďalších postáv) bol zaujímavý, na začiatku sme ho obdivovali, no neskôr to bolo dosť o hubu a ťažko sa dalo všetko stíhať a nedostať sa do stereotypu. Osem základných potrieb (hygiena, únava, hlad, zábava, spoločnosť...) dostať do zelených čísel nebola zábava a niektoré rutinné úkony sa stávali doslova utrpením. Tomu je koniec, osmička je nahradená trojicou, pričom nepôjde o žiadny grafický ukazovateľ, lež slovný popis. Mnoho vecí totiž sim robí sám od seba, bez vášho pričinenia. Priorita vami zadávaných úloh je samozrejme vyššia, no už sa nebude stávať, že by vám postavička pustila do gatí, pretože jej nik neprikázal dobehnúť na WC. S náznakmi sme sa už stretli, avšak tentoraz by to malo byť omnoho samozrejmejšie.



S tým súvisí aj nový systém snov a sľubov, ktorý nahradil nie príliš ľudské túžby a obavy. V tomto prípade ide o výborné riešenie, pretože v niektorých prípadoch sa generované túžby absurdné. Tentoraz je princíp omnoho zaujímavejší. Ak vaša postavička zbadá vo svojom svete niečo, čo by napríklad chcela mať a okamžite ste o tom informovaní – simík o niečom sníva. Povedzme, že je to slečna idúca po chodníku, s ktorou by si rád vyrazil niekam na pokec. Tu do hry vstupujete vy a môžete mu sľúbiť splnenie tejto jeho túžby. Samotné splnenie je len a len na vás, týmto konaním však ovplyvňujete náladu simíka. Ak podniknete adekvátne kroky a získate si priazeň spomínanej slečny, postavička sa nám raduje, všetko jej vychádza, jednoducho je nálada výborná. V opačnom prípade upadne simík do depresie, činnosti mu dlhšie trvajú, nie je tak efektívny, v práci zarobí menej (tá by mala byť riešená ako minule, čiže pre zamestnaného príde auto, odvezie ho do práce, kam vaše oko nedovidí a po fuške dostanete späť unaveného, podráždeného, hladného, smutného sima – oh, aká to podoba s realitou) a podobne. Vplyvy snov a sľubov samozrejme záležia od závažnosti danej témy a charakteru postáv. Ak nekúpite simíkovi obraz, ktorý náhodou zazrel v niektorej galérii, nebude sa trieskať o zem a utápať do konca života v zúfalej depresii alebo si pchať hlaveň brokovnice do úst. Výborné však je, že sen môže ostať snom, môžete ho ignorovať a navyše sľub nemusíte zakaždým splniť – ak ide o vec nad vaše sily, neznamená to automaticky koniec sveta.

Ďalej tu máme špeciálne príležitosti. Simík dostal na niečo chuť a ak to uvaríte, nálada stúpne. Možnosti jednotlivých ponúk týchto akoby postranných úloh je nesmierne množstvo a nenápadne dávajú hráčovi možnosti ako si spestriť hranie. Bežne sa vám určite stalo, že ste pred seba postavili výzvu a pokúšali sa ju splniť. Tu je to niečo podobné, len za pomyselné nitky osudu ťaháte vy sami. Všetko samozrejme súvisí s náladou a medzi ďalšie prvky, ktoré ju budú ovplyvňovať, rozhodne patrí konverzácia. S inými postavičkami sa kecalo podľa zadávaných tém, no bez akéhokoľvek preháňania môžeme prehlásiť, že neskôr šlo o strojový výber tém, aby ste dotyčnú slečnu konečne mohli pobozkať – takže objatie, kamarátska masáž, pochvala, vtip, objatie, jemný flirt, objatie, flirt a tak ďalej. Nudné klikanie na nemeniace sa témy nepatrilo medzi výrazne zábavné súčasti hry. Pripravte sa na ďalšie zautomatizovanie: zvolí sa všeobecne téma, tón, s akým budete konverzovať a už si holúbkovia štebotajú. Môžete ich rozhovor nechať na nich, nebudete nútení neustále klikať na postavu a voliť ďalšie možnosti, jednoducho určíte pravidlá a oni už všetko zvládnu sami. Do pokecu môžete zasahovať, meniť priority alebo sa venovať niečomu úplne inému.



Na prvý pohľad možno len kozmetické zmeny, ale menia samotnú hrateľnosť riadne. Respektíve zmenia, ale to si budeme môcť odskúšať najskôr niekedy ku koncu tohto roku, ale to je riadne optimistický termín, ktorému by sme príliš neverili. The Sims 3 prechádza z pôvodného infantilného domčeku pre bábiky k sociálnejšiemu programu, akémusi offline MMO projektu. Výrazne vítame, že hra bude vyzerať ľudskejšie, prirodzenejšie čo sa týka základných systémov – nebude to príliš strojové a doslova neuklikateľné. Grafické spracovanie je zatiaľ priskoro hodnotiť, určite si hra zachováva svoj štýl a hoci niekomu môže pripomínať engine dvojky, pôjde o výrazne detailnejšiu záležitosť, veď myšlienka otvoreného prostredia hovorí sama za seba. Ale tešíme sa, aj keď sa nájde mnoho hráčov nadávajúcich už len z princípu. The Sims 3 bude istotne podarenou hrou a hoci na nej nepracuje samotný Will Wright (ten finišuje so Spore), neberieme to ako tragédiu, nové nápady vyzerajú prakticky a sviežo. A navyše, The Sims je fenomén, pred ktorým sa nikam neschováte.