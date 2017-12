Základné a stredné školy si budú môcť objednávať učebnice cez internet

Ministerstvo školstva (MŠ) SR má v pláne zriadiť portál s učebnicami, z ktorého si budú môcť základné a stredné školy objednávať učebné tituly. Všetky zverejnené učebnice budú vyhovovať požiadavkám nového štátneho vzdelávacieho programu.

"Chcem, aby tam boli všetky učebnice, ktoré sú na trhu k dispozícii a ktoré sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom," uviedol pre TASR podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj. Dodal, že tie, ktoré si školy objednajú, budú zadarmo. "Robíme takú databázu, knižnicu nových učebníc, podľa nových požiadaviek," komentoval zámer.

"Predpokladáme, že cez tento portál sa budú môcť jednotlivé školy uchádzať o tituly, ktoré potom ministerstvo školstva v rámci verejného obstarávania zaplatí, nechá vytlačiť a bude distribuovať na školy," doplnil šéf rezortu školstva.

Portál by podľa slov ministra zrejme mohol spravovať Štátny pedagogický ústav, bližšie detaily zatiaľ uviesť nevedel. Vyjadril sa, že by chcel, aby projekt portálu platil už do ďalšieho školského roka.

Hovorkyňa ministerstva Dana Španková TASR informovala, že konkrétny dátum zriadenia portálu zatiaľ nie je známy.

Na nákup učebníc je v roku 2008 vyčlenených 247 miliónov korún (8,2 milióna eur), suma zahŕňa aj ich distribúciu.

Edičný plán učebníc, schválený v apríli, pokrýva požiadavku škôl na učebnice do výšky 70 percent.