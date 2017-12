Notebooky s 3G konektivitou majú zelenú

Prieskumná agentúra Gartner zmenila svoj postoj k notebookom, ktoré prichádzajú na trh vybavené mobilnou 3G konektivitou. Kým doposiaľ prechod na túto platformu kvôli komplikovanosti, slabému pokrytiu a vysokým cenám neodporúčala, odteraz jej dáva zelenú.

30. máj 2008 o 11:10 (mg)

Správa, ktorú agentúra Gartner publikovala, hovorí o tom, že 3G notebooky sa stávajú neoceniteľnou výbavou všetkých manažérov na cestách a do roku 2009 sa pre nich stanú každodenným štandardom. K posunu tejto platformy vpred prispela intenzívna komunikácia medzi výrobcami hardvéru a prevádzkovateľmi mobilných sietí, ktorí pomaly prispôsobujú svoj marketing potrebám trhu. Čo zatiaľ stále pokrivkáva, to je roaming.

Notebooky vybavené potrebnou technológiou nesú v technických parametroch označenie WAN, resp. WWAN, čo znamená, že sú osadené komunikačnou GSM 3G kartou a slotom pre zasunutie SIM karty, ktorý sa nachádza zväčša pod akumulátorom.

Nie je však tajomstvom, že výrobcovia sa na podporu 3G komunikácie pripravili už pred dvoma rokmi. Antény zabudované v ráme displeja, ktoré sú využívané pre WiFi komunikáciu boli s predstihom upravené tak, aby si rozumeli aj s GSM štandardom.

Viaceré zdroje hovoria o tom, že pre mobilných operátorov je obchod s dátami nočnou morou. Objem prenesených dát pri jednotlivých tarifách poukazuje na to, že SMS a hlasová komunikácia by mohli byť lacnejšie. Veď uznajte sami. Koľko zaplatíte za prenos 160 znakov SMS správy a koľko by rovnaký prenos stál pri dátovom programe?