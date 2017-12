Nasaďte si okuliare, prichádza éra HD

Kupujete nový televízor a investujete do nového domáceho kina? Potom by ste mali vedieť, že nová éra obrazu plného detailov je v plnom prúde. Analógové vysielanie pomaly ustupuje stranou, moderné televízory dokážu spracovať kvalitnejší signál a filmové ti

30. máj 2008 o 10:45 Milan Gigel, Počítače Extra

tuly začínajú vychádzať na diskoch, ktoré odhalia i tie najtajnejšie vrásky vašich obľúbených hercov. Ste pripravení skočiť do novej éry rovnými nohami? Kvalitatívny rozdiel je priepastný.

Čo je to „há-dé-redi“?

Možno ste si na svojom novom LCD televízore všimli, že je na ňom zobrazené logo HD Ready. Znamená to, že dokáže zobraziť obraz vo vyššej kvalite, na akú ste boli zvyknutí pri svojom starom prijímači. Dôležité však je, aby ste ho „nakŕmili“ signálom vyššej kvality. Tú ponúkajú moderné videoprehrávače, digitálne set-top boxy pre príjem DVB-T vysielania, digitálne satelitné prijímače a prevádzkovatelia digitálnych kábloviek. V krátkosti povedané, koaxiálnu káblovú koncovku či S-Video káblik musíte vymeniť za taký, ktorý prenesie do televízneho prijímača viac obrazových dát.

Označenie HD Ready vo všeobecnosti naznačuje, že zariadenie je schopné pracovať so signálom v HD kvalite, výstupné zobrazenie je však v rozlíšení 1280x720 bodov. Ide o súčasný kvalitatívny štandard, ktorý časom vystrieda obraz ešte kvalitnejší.

Logo Full HD prezrázda, že signál je možné zobraziť v jeho plnej kvalite. Kým pri starom analógovom signále môžeme v jednoduchosti povedať, že pozostáva zo 702 stĺpcov a 576 riadkov, signál novej generácie má 1920 stĺpcov a 1200 riadkov. V praxi to znamená viac ako štvornásobný nárast detailov. Hercom sa to môže zdať pri pohľade na svoje vrásky do zrkadla kruté, filmový fanúšik však získava možnosť dosiahnuť podstatne hlbší filmový zážitok.

Najdôležitejší je televízor

Či už sa rozhodnete pre HD Ready alebo Full HD televízor, je vhodné aby mal čím viac konektorov HDMI. Práve prostredníctvom nich prepojíte prijímač so set-top boxom či videoprehrávačom, aby ste si vychutnali obraz v plnej kvalite. Výhodou je, že po jednom kábliku cestuje obraz aj zvuk zároveň. Vy sa nemusíte starať o nič – iba o voľbu správneho vstupu.

Mnoho výrobcov ponúka svoje prijímače vybavené digitálnym tunerom. Znamená to, že ak ste v oblasti pokrytia DVB-T signálu, po pripojení malej interiérovej antény môžete sledovať vysielanie vo vysielanej kvalite bez strát. Úroveň detailov a rozlíšenie obrazu závisí od samotného signálu. Isté však že, že ak ste sa naveky upísali káblovke, tento vstup pravdepodobne nevyužijete. Ak je v ponuke výrobcu televizorov bez príplatku, platí staré známe – čo je doma, to sa počíta.

Káblovky a satelity

Ponuka digitálnej káblovej televízie a satelitného vysielania sa pomaly rozširuje, takže nie je prekvapením, že sa firmy medzi sebou predbiehajú, ktorá z nich ponúkne viac HD kanálov. V našich končinách je zatiaľ všetko iba v plienkach a na veľký boom čakáme, vysoké rozlíšenie ponúkajú zväčša zahraničné kanály. Aj keď rozlíšenie obrazu nemusí byť zataiľ vyššie, prenosom na kvalite nestráca. Aby však dokázal televízny prijímač s takýmto signálom pracovať, musí ho preň pripraviť satelitný prijímač, alebo set-top box káblového operátora. Nápadne sa podobajú jednoduchým jednoúčelovým počítačom, ktoré jedničky a nuly zoskupia tak, aby im televízor rozumel. Do hry vstupuje šifrovanie, ktoré môže obmedziť, či prakticky znemožniť kopírovanie filmov.

A čo prehrávače?

Zatiaľ máme všetci na výber. Buď zotrváme u starých známych DVD diskov, alebo sa vrhneme do sveta Blu-ray médií, ktoré prinášajú obraz v plnej HD kvalite. K dnešnému dňu je na pultoch slovenských predajní 121 blu-ray titulov, medzi ktorými nechýba napríklad Tichý nepriateľ, Hostel II či Prvý rytier, ponuka tradičných DVD diskov je však prakticky neobmedzená.

Nie je však prehrávač ako prehrávač. Aj z obyčajného DVD disku je možné s trochou šikovnosti a prefíkanosti dosiahnuť vyššiu kvalitu obrazu. Nové prehrávače využívajú matematické metódy na to, aby do obrazu dopočítali časť z toho, čo z neho pri kompressi vypadlo. Znamená to, že ak vymeníte starý DVD prehrávač za nový, z tých istých diskov si vychutnáte kvalitnejší obraz.

Kamery a fotoaparáty nezaostávajú

Éra High Definition neobišla ani foto a video-techniku. Voliteľnou súčasťou digitálnych fotoaparátov sa stáva HDMI výstup, prostredníctvom ktorého je možné na plochej televíznej obrazovke zobraziť fotografie v plnej kvalite, akú je schopný panel zobraziť. Možno ste to cez analóg kedysi skúšali a príliš vás to neoslovilo.

Vysoký detail odhalí nielen detaily na pozadí scén a premení jednoliate farebné plochy na štruktúry, ale odhalí aj vrásky hercov.

Foto: Wikipedia

Podobné je to vo svete videokamier. Tie zapisujú vďaka senzorom s vysokým rozlíšením obraz na DVD či Blu-ray disky, pevné disky alebo pamäťové karty v kvalite, ktorá šliape na päty profesionálnemu HD záznamu. Ten je možné prehliiadať na televíznych prijímačoch v plnom detaile, pestrejších a sýtejších farbách.

Zdá sa, že High Definiton éra sa vkráda do našich obývačiek rýchlejšie, ako si to uvedomujeme. Na dvere nám klopú nové technológie, ktoré sa musíme naučiť používať. Možno sami máte v obývačke zariadenia, ktoré stačí správne nastaviť a prepojiť, aby ste si užili viac detailov.