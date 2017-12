Úspešné značky UbiSoftu

30. máj 2008 o 10:05 Ján Kordoš

To isté si zrejme povedali aj v UbiSofte a práve preto chystajú hneď niekoľko herných titul začínajúcich sa známym Tom Clancy´s. Dobre známym je počinom je stratégia EndWar, ktorá je zatiaľ žiaľ pripravovaná len pre konzolistov alebo pred niekoľkými mesiacmi odhalený akčný simulátor HAWX. Ten by mal byť statnou konkurenciou pre Ace Combat. To nás však zaujímať nemusí, v tomto žánri je konkurencia slabá a každého do partie privítame s otvorenou náručou. Najpredávanejšou značkou je, ani nie tak prekvapujúco, séria Rayman s 22 miliónmi predaných kusov hier, pričom sa nemusíte radovať toľkej pocty kvalitným plošinovkám. Za úspechom totiž stojí spolčenie sa s bláznivými zajacmi, ktoré mainstream prijal nadmieru dobre hlavne na Nintendo Wii. Inu, party hry. Ďalej nasleduje napríklad odkúpený Driver (14 miliónov) od Atari, staranie sa o zvieratká Petz (13 miliónov), Prince of Persia (11 miliónov) alebo The Settlers (7 miliónov). Všetko úspešné značky, všetko obľúbené značky.

Zdroj: PR