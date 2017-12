Kúpa mobilu bude v Afrike podľa šéfa Nokie dôležitá tak ako kúpa potravín

Nedávne vyhlásenie šéfa fínskej Nokie, že kúpa mobilu sa stane pre obyvateľa Afriky práve tak dôležitá ako kúpa základných potravín, sa začína potvrdzovať.

30. máj 2008 o 8:50 TASR

Helsinki 29. mája (TASR) -

Zatiaľ čo Čína a India urobili z Nokie v ostatných rokoch najväčšieho výrobcu mobilov na svete, teraz je podľa šéfa firmy Olli-Pekku Kallasvua na rade africký trh.

Ešte v apríli Kallasvuo povedal, že vlastniť mobil začína byť v Afrike pomaly práve tak existenčnou záležitosťou ako prístup k potravinám. Firme sa tak otvárajú nové možnosti, keďže Afrika má zo všetkých kontinentov najnižšiu penetráciu, ktorá nedosahuje ani 30 %.

Výsledky predaja mobilov za prvý štvrťrok prognózu Kallasvua iba potvrdili. Ako informovala americká spoločnosť pre prieskum trhu Strategy Analytics, Afričania kúpili za prvé tri mesiace tohto roka 33 miliónov mobilných telefónov, čo je medziročný rast o 37 %. To nie je príliš veľký rozdiel oproti 37,9 milióna predaných mobilov za rovnaké obdobie v Severnej Amerike, čo pre tento kontinent znamenalo medziročný pokles o 4,5 %.

Africký trh, ktorý ešte donedávna mnohé firmy obchádzali ako nezaujímavý, tak Nokii môže kompenzovať pokles na v minulosti lukratívnejších trhoch Európy a Ameriky. "Fínska firma má lepšiu pozíciu na odolanie problémom svetovej ekonomiky než jej konkurenti," povedal Ittai Kidron, analytik zo spoločnosti Oppenheimer & Co. v New Yorku. "Pokles v Európe je síce problém, no veríme, že výsledky firmy jej umožnia úspešne zvládnuť presun na cenovo citlivejšie africké trhy," dodal Kidron.

Aj keď tu Nokia nemôže ponúkať produkty za ceny podobné Európe alebo Amerike, nenasýtený trh jej dáva zasa možnosť viac predať. Podľa Strategy Analytics vzrastie africký trh tento rok o 33 %. Pritom Nokia sa už dnes podieľa na predaji mobilov v oblasti Afriky a Blízkeho východu 55 %.

Kallasvuo už minulý rok prognózoval, že potenciál Afriky je práve taký ako Indie pred niekoľkými rokmi a Číny na prelome tisícročí. Spomínané krajiny sú dnes najväčšími trhmi fínskej spoločnosti a na jej tržbách sa podieľajú takmer jednou pätinou. Za prvé tri mesiace 2008 predala Nokia v Číne o 34 % viac mobilov ako za prvý štvrťrok 2007 a v Ázijsko-tichomorskej oblasti vrátane Indie o 44 % viac.

V Afrike väčšinu rastu zatiaľ zabezpečujú Egypt a ďalšie krajiny na severe kontinentu a potom Južná Afrika. V budúcich rokoch sa však pozornosť zameria na chudobné krajiny subsaharskej Afriky, kde sa najbližšie tri roky očakáva zdvojnásobenie predaja mobilných telefónov.

Informovala agentúra Bloomberg.