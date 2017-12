Predstavujeme nového Princa z Perzie

29. máj 2008 o 17:50 Ján Kordoš

Navzdory renderovanej ukážke bude hra samotná vyzerať omnoho viac animovane, čo dokazuje napríklad aj cel-shade technológia (čierne obrysy postáv alebo objektov), pričom celé spracovanie je viac ladené do komixového štýlu. Príbeh sa celý točí okolo zničenia Stromu života – svetom sa okamžite začala šíriť temná sila, ktorá pohlcuje všetko dobré. Základ nájdete v perzskej mytológii: Ormazd (čítaj dobrý boh) vs. Ahriman (čítaj zlý boh), hlavnou úlohou princa je však vyliečiť infikovaný svet, ako inak. Pomôže mu k tomu spomínaná Elika, ktorej sa ako jedinej pohlcujúca „temnota“ bojí a ustupuje pred ňou. Príbeh však v definitívnej podobe prezentovaný nebol, išlo len o krátku hrateľnú ukážku, v ktorej bol základ hry: akrobacia, riešenie hádaniek a súboje. Výborne vyzerá napríklad systém úrovne: prostredie bude plne k dispozícii, nebudete mať pred sebou len koridor, ale sa pohybujete po voľnom priestranstve. Jednoznačne to však vyzerá výborne a nový princ dostal skutočne inú tvár.

Zdroj: Gamespot, PR