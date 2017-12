Mobilná kancelária do vrecka

29. máj 2008 o 11:10 Milan Gigel

Nedokážete sa kvôli práci odtrhnúť od svoho počítača? Tí čo odhalili čaro smartfónov a mobilného internetu vedia, že im s kanceláriou vo vrecku nič neunikne. Zostanú v dosahu obchodných partnerov, zákazníkov i šéfa bez toho, aby ktokoľvek spoznal, že nesedia za svojim pracovným stolom.

Smartfóny nie sú iba módnym doplnkom manažérov. Sú predĺženou rukou sveta počítačov. Od obyčajných mobilov sa líšia tým, že ich operačný systém je otvorený, podobne ako pri notebookoch. Znamená to, že vďaka synchronizácii je možné do telefónu prevziať zo svojho počítača dokumenty, kontakty, elektronickú poštu či výstupy zo softvérov, aby ste ich mali neustále so sebou. Inštalovať je možné nespočetné množstvo softvérov, ktoré bežia plnohodnotne, bez obmedzenia Javou. Spolu s rýchlym mobilným pripojením k internetu sa možnosti stávajú neobmedzenými. Tam kde končia hranice pracovného stola, tam sa otvára svet vreckovej kancelárie. Dôležité je plynulé prepojenie oboch svetov.

Nie všetky smartfóny sú však rovnaké. Na trhu existuje viacero operačných systémov, ktoré určia aké softvéry máte k dispozícii. Nokia má vo svojom portfóliu otvorenú platformu Series 60, všestranným univerzálom je systém Windows Mobile z dielní Microsoftu a silnú pozíciu má na trhu aj BlackBerry z dielní RIM. Ak potrebujete Skype, Google Talk, push technológiu e-mailov či iné bežné služby, overte si, v akom rozsahu sú k dispozícii.

Dôležitú úlohu hrá komfort. Pohodlie pri komunikácii dodá QWERTY klávesnica, dobrú čitateľnosť zabezpečí displej s veľkou uhlopriečkou. Pre dosiahnutie veľkej výdrže batérie snáď každý oželie fakt, že smartfóny sú predsa len o čosi väčšie ako bežné mobily. Výsuvné klávesnice, otočné kĺby či iné odvážne prvky sú jednoducho na mieste.

Osobitnú pozornosť treba venovať konektivite. Káble a infračervené porty sú dnes absolútne „out“. 3G modem zaistí bleskový prístup k internetu, bluetooth rozhranie zjednoduší synchronizáciu s počítačom a telefonovanie počas jazdy, WiFi modul dokáže ušetriť peniaze, pretože vám umožní pripojiť sa v kancelárii či kaviarni na rokovaní k hotspotu, aby ste nemuseli prenášať dáta mobilnou sieťou.

Nokia 6120

Ideálny vstup do triedy smartfónov pre každého, kto si chce vyskúšať dynamický život s rýchlou 3G konektivitou prostredníctvom štanadrdu HSDPA. Čaká vás pohodlné surfovanie a to i vtedy, ak telefonujete. Telefón je vybavený operačným systémom Series 60 a softvérmi pre e-mailovú komunikáciu a organizovanie úloh. Počítať môžete s dvojmegapixelovým fotoaparátom, videohovormi a podporou multimédií, za ktorými stoja 2 gigabajty úložného priestoru. Synchronizácia je vďaka dodávanému softvéru, USB konektoru a bluetooth modulu hračkou, takže nestratíte čas ani vtedy, ak vás bezdrôtové rozhrania vášho počítača prestanú poslúchať. Ak by ste si náhodou vystačili s angličtinou, mobil vám cez hlasový mobil prečíta aj došlé SMS správy a e-maily.

Orientačná cena: 7136 Sk

Akcia Orange: od 190 Sk

Akcia T-Mobile: od 990 Sk

Akcia O2: od 1 Sk

Motorola Q9

Veľký displej s rozlíšením QVGA a QWERTY klávesnica pre pohodlné písanie palcami sú neprehliadnuteľné. Tenké vyhotovenie, stereofónne ozvučenie a precízne továrenské spracovanie tohto manažérskeho smartfónu sú na mieste, rovnako ako univerzálnosť operačného systému Windows Mobile 6. Vďaka rýchlemu procesoru môžete očakávať okamžitú odozvu pri práci s aplikáciami, s ktorou ladí aj HSDPA internetová konektivita. 256 megabajtov zabudovanej pamäte síce nie je veľa, prostredníctvom microSD karty je však možné jej kapacitu rozšíriť podľa potreby. Oželieť budete musieť aj možnosť videohovorov, pretože prístroj je osadený jedinou 2 megapixelovou kamerou. Dlhá výdrž batérie nesklame ani pri intenzívnom používaní, s čím sa však budete musieť zmieriť je absencia WiFi modulu. Ten by v tejto triede zariadení bol dobrou pomocnou rukou.

Orientačná cena: 14 160 Sk

Akcia Orange: -

Akcia T-Mobile: -

Akcia O2: -



Blackberry Pearl 8110

Smartfón z dielní RIM je typický extrémne jednoduchým ovládaním prostredníctvom guľôčky nahradzujúcej joystick a veľkým prehľadným displejom, na ktorom neunikne vašej pozornosti ani najmenší detail prezeraných dokumentov. Jeho používanie je spojené s predplatnými službami operátora, ktoré sa postarajú o doručovanie e-mailov na telefón technológiou PUSH, takže ste závislí nielen GPRS/EDGE pripojenia, ale aj od serverov operátora. Veľmi dobre sú spracované komunikačné softvéry Google Talk a Yahoo Messenger, ktoré vás udržia v spojení s obchodnými partnermi, renderovanie dokumentov a webov sa uskutočňuje u operátora. Pohodlná klávesnica podtrháva možnosti prístroja, s rýchlym 3G prístupom k internetu sa však môžete vopred rozlúčiť. Kto si na pracovné prostredie operačného systému zvykne, nedá naň dopustiť pri porovnaní so žiadnym konkurenčným systémom na trhu. Obľúbený je hlavne medzi aktívnymi biznismenmi.

Orientačná cena: 12 490 Sk

Akcia Orange: -

Akcia T-Mobile: od 5 490 Sk

Akcia O2: -

T-Mobile MDA Touch

Veľký dotykový displej s 2,8 palcovou uhlopriečkou ocení každý, kto je ochotný nosiť vo vrecku zariadenie vo formáte menšieho PDA. Firma HTC, ktorá je výrobcom tohto zariadenia doplnila operačný systém Windows Mobile o balíček TouchFLO, ktorý umožňuje zjednodušené ovládanie systému bez toho, aby ste museli neustále vysúvať z puzdra plastové pero. WiFi modul naplno využije hotspoty v kaviarňach, na pracovisku a v domácnosti, takže nemusíte platiť za drahé dátové prenosy u operátora. Bohužiaľ, pre toto zariadenie je typická nie príliš rýchla odozva pri práci s náročnejšími aplikáciami. Použitý procesor nepatrí medzi najrýchlejšie, avšak i tak si budete môcť užiť všestrannú kompatibilitu operačného systému. Zariadenie je určené hlavne pre používateľov, ktorí si v minulosti obľúbili platformu PDA.

Orientačná cena: 11 490 Sk

Akcia Orange: -

Akcia T-Mobile: od 5 490 Sk

Akcia O2: -

MDA Vario III

Ak patríte medzi náročných používateľov a hľadáte zariadenie, ktoré sa vysporiada s vašim hladom po textovej komunikácii, určite by ste nemali prehliadnuť z portfólia operátorov väčšie zariadenie skrývajúce sa za označením MDA Vario III. Je iba na vás, či si zvolíte dotykové ovládanie prostredníctvom displeja, alebo siahnete po výsuvnej QWERTY klávesnici, ktorú obslúžite dvoma prstami pri písaní dlhších textov. V základnej výbave je GPS navigácia, WiFi modul pre všestranné pripojenie k internetu, trojmegapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním a HSDPA modul pre rýchly mobilný internet. Rýchly procesor a veľká kapacita operačnej pamäte zaisťujú svižný chod aplikácií, systém Windows Mobile otvára cestu k jednoduchej synchronizácii s počítačom.

Orientačná cena: 19 990 Sk

Akcia Orange: -

Akcia T-Mobile: od 12 990 Sk

Akcia O2: -

Nokia E90

Mobilná kancelária vo formáte komunikátora osloví tých, čo chcú svoj notebook zavesiť nadobro na klinec. Vyklápacia klávesnica, dvojica displejov a skvele zvládnutý kancelársky balík sú tým, čo potrebujete, ak sa neustále preklikávate množstvom textových dokumentov, internetových stránok a tabuliek. 3G konektivita je doplnená o podporu WiFi hotspotov, samozrejmosťou je aj podpora všetkých štyroch frekvenčných pásiem, ktorá sa dostane ku slovu v roamingu pri cestovaní po svete. Multimediálny prehrávač a FM rádio skrátia chvíle pri cestovaní, 3.2 megapixelový fotoaparát zaručí, že dokážete zdigitalizovať nielen svet okolo sveta, ale i dokumenty, ktoré sa vám na zlomok času dostanú do rúk. Precízne spracovanie, programovateľné skraty a bohatá paleta funkcií sú jednoducho na nezaplatenie. Pozor však na rozmery, ktoré presahujú tradičný formát smartfónov.

Orientačná cena: 23 999 Sk

Akcia Orange: - Akcia

T-Mobile: od 18 990 Sk

Akcia O2: -

Samsung SGH-i780

3G smartfón s podporou GPS a siete tretej generácie sa v ponuke predajcov zaručene nestratí. Plnohodnotná QWERTY klávesnica je doplnená o dotykový štvorcový displej, takže v každej situácii si zvolíte taký druh ovládania, ktorý vám vyhovuje. Telefón sa dohodne s komunikačnými štandardmi WiFi, UMTS i HSDPA, takže o rýchly internet v teréne rozhodne nie je núdza. Pri synchronizácii s PC oceníte vysokú priepustnosť bluetooth modulu, čo však môže sklamať je neštandardný USB konektor, takže ak zabudnete káblik doma, môžete zostať zaskočení. Strohé vyhotovenie kráča bok po boku s precíznym vyhotovením detailov, výrobca nezabudol ani na technológiu rozoznávania písma. Ak dokumentujete všetko okolo seba prostredníctvom zabudovaného fotoaparátu, môže vás sklamať skutočnosť, že zariadeniu chýba zabudovaný blesk.

Orientačná cena: 16 365 Sk

Akcia Orange: -

Akcia T-Mobile: -

Akcia O2: od 7 990 Sk

Sony Ericsson M600i

Malý, avšak výkonný pracovný smartfón s redukovanou QWERTY klávesnicou je oporou pre tých, ktorým záleží na dobrej organizácii času a všestrannej komunikácii. Postavený je na operačnom systéme Symbian UIQ 3 a 200 megahertzovom procesore. Rozumie si s GPRS a UMTS dátovými prenosmi, čo mu však chýba je podpora komunikačných štandardov EDGE/HSDPA/WiFi, zabudovaný fotoaparát a podpora videohovorov. Odľahčená softvérová výbava ponúka prehľadnosť a svižné zorientovanie vo funkciách, náročnejšiemu používateľovi však budú chýbať detaily, ktoré sú pri iných modeloch samozrejmosťou.

Orientačná cena: 13 990 Sk

Akcia Orange: -

Akcia T-Mobile: -

Akcia O2: -

BlackBerry Curve 8310

S inteligentným telefónom BlackBerry Curve 8310 si poradíte v teréne nielen s kancelárskymi úlohami, ale aj s navigáciou prostredníctvom zabudovaného GPS modulu a aplikácie BlackBerry maps. Podobne, ako predošlé modely tohto výrobcu, i tu môžete očakávať veľký prehľadný displej s vysokým jasom a QWERTY klávesnicu, s ktorou zvládnete nielen textovú komunikáciu, ale aj prácu s e-mailami. Veľkou výhodou je natívna podpora technológie PUSH a prehliadanie dokumentových príloh v e-mailoch prostredníctvom predrenderovaných výstupoch na serveroch operátora. Internetový prehliadač si poradí i s komplikovanými stránkami, ktoré neboli optimalizované pre mobilnú platformu. Rozširovateľnosť úložiska prostredníctvom pamäťovej karty je štandardom, rovnako ako zabudovaný dvojmegapixelový fotoaparát.

Orientačná cena: 11 990 Sk

Akcia Orange: -

Akcia T-Mobile: od 5 490 Sk

Akcia O2: -

Nokia N73

Nokia N73 je predovšetkým manažérsky telefón. Jeho výbava uspokojí náročných a poteší tých, čo kvalitné manažérske nástroje v telefóne ešte nepoznajú. Samozrejmosťou je silná podpora multimédií a digitálneho obsahu, ktorý spríjemní voľné chvíle a prestoje pri cestovaní a čakaní. Dorozumie sa v sieťach GSM i UMTS, rozumie si aj so štandardom EDGE. Podporu HSDPA však neočakávajte. Tešiť sa môžete na kvalitne spracovaný fotoaparát, silnú podporu e-mailov a prístupu k internetu, samozrejmosťou je aj dobré zvládnutie práce s kancelárskymi dokumentami, i keď jednoduchá klávesnica nie je určená na komplikovanejšiu textovú komunikáciu. Ide o smartfón do pohody i nepohody, ktorý ničím nesklame, avšak ani neprekvapí.

Orientačná cena: 7 921 Sk

Akcia Orange: -

Akcia T-Mobile: od 4 990 Sk

Akcia O2: od 3 490 Sk