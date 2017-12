USA žalujú EÚ pre dovozné clá na IT produkty

28. máj 2008 o 18:25 SITA

ŽENEVA 28. mája (SITA, Reuters) - Spojené štáty americké žalujú Európsku úniu (EÚ) kvôli clám na dovoz niektorých IT produktov. Informovala o tom v stredu Svetová obchodná organizácia (WTO). USA totiž iniciovali spor pred panelom WTO na riešenie sporov pre údajné porušovanie Dohody WTO o informačných technológiách z roku 1996, v ktorej sa signatárske štáty dohodli na odstránení dovozných ciel na široké spektrum IT produktov. EÚ údajne porušuje spomínanú dohodu tým, že na určitú skupinu IT produktov uvalila dovozné clá až do výšky 14 %. Podľa EÚ totiž do tejto dohody nespadajú novo vyvinuté IT produkty ako multifunkčné tlačiarne či veľké televízne monitory. Väčšina sporných IT produktov sa síce vyrába v rozvojových krajinách ako na príklad v Číne či Malajzii, avšak sú založené na americkej technológii a dizajne a predávajú sa pod americkými obchodnými značkami.

Európska komisia v následnom stanovisku odmietla obvinenia americkej strany. "Európska komisia striktne odmieta obvinenia americkej strany, že EÚ si neplní povinnosti podľa Dohody o informačných technológiách (ITA) z roku 1996," uvádza sa v stanovisku komisie. Rozhodnutie panelu WTO na riešenie sporov v prospech argumentov USA by mohlo EÚ prinútiť zrušiť dovozné clá na sporné IT produkty.