Údernejšie proti komárom

Na svete je účinnejší protikomárí repelent. V ére globálneho otepľovania a masovej turistiky je to veľmi dobrá správa aj v našich končinách.

29. máj 2008 o 0:00

BRATISLAVA. Akýmsi zlatým štandardom prostriedkov proti komárom je už vyše polstoročia DEET, chemicky N,N-dietyl-m-toluamid. Komáre prenášajú viaceré choroboplodné zárodky, z ktorých najnebezpečnejšie sú prvoky, spôsobujúce po prieniku do krvi hostiteľa maláriu. Preto sa neustále pátra po účinnejších látkach. Americkí vedci teraz dôkladne preskúmali skupinu látok označovaných ako N-acylpiperidíny. Ako naznačuje už názov, sú príbuzné aktívnej zložke čierneho korenia. Pri vyhľadávaní želateľných vlastností si pomohli aj takzvanými neurónovými sieťami, "inteligentnými" programami, ktoré sa "učia" z vlastnej skúsenosti a patria do arzenálu počítačovej umelej inteligencie. Tento úvod za monitormi ich priviedol k niekoľkým najlepším kandidátom. Tých laboratórne otestovali priamo v akcii proti komárom. Výsledkom bolo niekoľko látok očividne podstatne účinnejších ako DEET. Kým tento prostriedok odpudil komáre na 17,5 dňa, niektoré z novo preskúmaných N-acylpiperidínových látok to dokázali až na neuveriteľných 73 dní.

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA to oznámil Alan Katritzky z Floridskej univerzity v Gainesville s kolegami.

