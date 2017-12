Frontlines: Fuel of War - ružová budúcnosť?

Multiplayerová FPSka zasadená do prostredia blízkej, i keď nie veľmi priaznivej budúcnosti.

28. máj 2008 o 16:32 Tomáš Mašek

V druhom desaťročí 21. tisísročia kríza začala naberať na obrátkach. Blízky východ, ako globálny ropný rezervoár, bol postihnutý hrozivým násilím, no k politickému vyvrholeniu došlo až použitím nukleárnej bomby na obranu ropných polí. Násilie prerástlo ku genocídam, niekdajšie ropné veľmoci sa stali neobývateľnými púšťami.

Spojené štáty, Európa, Rusko a Čína rýchlo pochopili, že stoja proti sebe v patovej situácií. Každý túžil po posledných zbytkoch ropy, za ktoré bol ochotný krvavo zaplatiť...



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Napriek tomu, že začnem singleplayerom, Frontlines je najnovším prírastkom do rodiny multiplayerových FPSiek, typu Battlefield či Quake Wars, a tak bol aj od začiatku vývoja prezentovaný. Single-player však v tejto hre nie je degradovaný na úroveň tupého zápasu s botmi. Práve vďaka silnému, pútavo prezentovanému príbehu má vysokú hodnotu a tvorí veľmi podstatnú súčasť hry.

Frontlines sú štandardnou FPSkou, s niekoľkými zaujímavými nápadmi, kvalitnou, i keď občas zabugovanou grafikou a hlavne potenciálom poskytnúť slušnú porciu zábavy.

Kampaň, ktorú odporúčam vyskúšať skôr ako vhupnete do sieťového hrania, obsahuje 7 misií, v ktorých sa prebehnete viacerými postsovietskymi republikami a zahráte si vo väčšinou skvele nadizajnovaných a rozmanitých prostrediach. Počet misií na prvý pohľad nie je veľký a vzhľadom na to, že pri priemernej obtiažnosti dokončíte každú z nich približne za hodinku, vychádza z toho nelichotivá hracia doba cca 7 hodín. Skrátka Frontlines kopíruje moderný trend, ktorý sa už dávno nenesie v duchu hesla „za veľa peňazí, veľa muziky“, ale skôr „za veľa peňazí dobrá muzika“. Zážitok, ktorý v jednotlivých misiách hra ponúka je intenzívny a dynamický, má šmrnc a je takmer rovnako chytľavý ako v Call of Duty. Kvalita zážitku je umocnená najmä základným princípom hry, ktorým je ako v single-, a tak aj v multiplayeri, postupné obsadzovanie nepriateľských pozícií, vytláčanie nepriateľa stále viac a viac z oblasti a posúvanie frontovej línie. V praxi to funguje systémom checkpointov – frontová línia na začiatku misie rozdeľuje mapu približne na polovicu, pričom sú na nej rozmiestnené kontrolné body, ktoré je potrebné obsadiť a takto posunúť front hlbšie do nepriateľského územia. Kontrolné body však našťastie nie sú len v podobe miest, ktoré je nutné dosiahnuť, avšak práve pri nich sa odohrávajú najväčšie konflikty a dostávate rôzne úlohy, ako napríklad zabrániť odpáleniu rakety, zlikvidovať protileteckú obranu a pod. K dispozícií sú štandardné zbrane s nádychom blízkej budúcnosti. Niekoľko druhov útočných pušiek, napríklad aj s podvesným granátometom, viacero pištolí, ľahkých guľometov a brokovníc. Chuťovkou sú potom odstreľovačky a bazuky, ktorých využitie je nadmieru výhodné najmä v multiplayeri. Samozrejmosťou sú rôzne granáty (trieštivé, dymové...), výbušniny používané pri likvidácií cieľov misie, ale aj protipechotné a protitankové míny. Každá frakcia má zbrane rôzne, avšak rozdiel spočíva najmä v dizajne, účinnosť je rovnaká.



Frontlines ponúka aj množstvo vozidiel, vrtuľníkov a stíhačiek, ktoré sa dajú ovládať. Ich použitie v singleplayeri je nutnosť, v multiplayeri je niekdy výhodou, inokedy nevýhodou.

Avšak špecialitou, ktorá Frontlines vyzdvihuje z úrovne dobrej hry na úroveň veľmi dobrej hry sú rôzne ďiaľkovo ovládané RC smrtiace modely. Ide o drobné „udělátka“ – RC vrtuľník, RC autíčko, RC tank, RC sonda (prieskumné lietajúce čosi) a rôzne ďalšie záležitosti, ktoré môžete z bezpečnej vzdialenosti ovládať vysielačkou, skúmať nepriateľské územie a zároveň likvidovať odpor. Je však nevyhnutné nájsť si dobrý úkryt a v prípade multiplayeru aj skontrolovať okolie, aby nikto z nepriateľov nevidel, že sa idete ukryť, aby ste vzápäti vypustili smrtonosnú sondu. Keď ovládate RC model, ste absolútne bezbranní.

GRAFIKA 8 / 10

Frontlines je ďalšou z hier, ktorá využíva Unreal Engine, ktorý je v zásade zárukou kvality. Najvyššie detaily si síce vypýtajú nadpriemernú zostavičku, ale odmena je celkom sladká. A pravdupovediac, ani tie nároky nie sú tak prehnané. Skrátka Frontlines je slušne zoptimalizovaný a kvalita zobrazenia sa dá celkom detailne nastavovať, takže na svoje si prídu aj hráči so starším železom. Na plné detaily postačí dnes už pomerne cenovo dostupná karta 8800GT a adekvátny procesor. Kvalita modelov postáv je vynikajúca, rovnako ako aj detailnosť, rozmanitosť a interaktivita prostredia. Dizajn úrovní je takmer na úrovni Call of Duty 4, a slušne sú na tom aj multiplayerové mapy, ktoré skrývajú veľké množstvo možností využitia akéhokoľvek povolania a špecializácie (viď Multiplayer). Často sa však stáva, že sa vyskytne nejaký grafický bug, prelínanie textúr, zapadávanie modelov do terénu, prípadne klasický prechod časti tela a zbrane cez stenu. Chyby sú to síce nie veľmi závažné, ale zato časté a škôlkárske.

INTERFACE 9 / 10

K interfacu je len ťažko nájsť nejakú oprávnenú výčitku. Frontlines je v zásade FPS ako každá iná, takže problémy s ovládaním môžu nastať len v prípade úplne neskúsených hráčov. Subjektívne môžu byť problémy s ovládaním vozidiel, prípadne vrtuľníkov a stíhačiek, ale je to len vec zvyku a nie je to hodné kritiky. Naopak, veľmi presné a citlivé je ovládanie RC modelov, s ktorými je radosť pracovať, čoho dôkazom je aj veľmi čulý RC ruch v multiplayerových hrách.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Frontlines sa hlavne v singleplayeri hrá ako med. Jednoduchosť ovládania, pútavosť prostredia, príbeh, možnosti, tímová kooperácia, zbrane, sondy, princíp frontovej línie, to všetko prispieva k nadpriemerne zábavnej hrateľnosti. Postupom hry ste nútení vyskúšať všetko, čo autori pripravili a kampaň je tak aj zábavnou prípravou na multiplayer. Musíte využívať svoj tím, stacionárne zbrane, džípy, tanky a iné vozidlá a zároveň väčšina misií ponúka relatívnu voľnosť v postupovaní, hra nie je celkom lineárna, čo je tiež významným plusom.

MULTIPLAYER 6 / 10

Frontlines bol od začiatku vývoja prezentovaný ako multiplayerová hra, konkurencia Battlefieldu či Quake Wars. Bohužiaľ, výsledok tejto najpodstatnejšej časti hry nedopadá bohvieako ružovo. Ľahko nadpriemernému hodnoteniu Frontlines vďačí len pútavému prostrediu a neokukanému systému využívania RC modelov v boji. A kde je teda problém?



V prvom rade je problém v počte multiplayerových máp. Slabých sedem hodín zábavy v singleplayeri sa dá prehliadnuť, najmä pokiaľ ide o primárne multiplayerovú hru. Osem multiplayerových máp je však trochu primálo. Za 2-3 dni hrania si ich všetky opozeráte a ani jedna z nich nie je natoľko pútavá, aby dokázala udržať vašu pozornosť dlhšiu dobu. Je ich samozrejme viacero druhov – príde rad na close-quarter-battle v ruinách miest a budov, využijete tanky, letecké jednotky a iné vozidlá pri presune na obrovské vzdialenosti pri útoku na solárnu farmu alebo si budete môcť zakúsiť snajperský koníček na desiatkach metrov vysokých konštrukciách pri obrane ropných vrtov. Je toho však naozaj trochu málo.

Ďalším problémom je nulová tímova kooperácia. Frontlines síce obsahuje možnosť vytvorenia družstiev v rámci jedného tímu, pričom veliteľ koordinuje postup, avšak z vlastnej skúsenosti viem, že ich využívanie je minimálne. Vo Frontlines hrá každý sám za seba a je to škoda. Zamrzí, keď nastúpite do džípu a z tridsiatich spoluhráčov vám nikto nepriskočí na korbu aby sa chopil guľometu...

Chýbajú aj akési celkové štatistiky, ktoré by podporili prirodzenú ľudskú súťaživosť a možno by podnietili aj vznik tímov a klanov. Zatiaľ však multiplayer Frontlines pôsobí trocha rozpačito. Zo začiatku je zaujímavý a pútavý, časom však prichádza stereotyp, ktorý by vzhľadom na podarený singleplayer nikto neočakával.

Pri hre viacerých hráčov si môže zvoliť ľubovoľnú kombináciu zo šiestich zbraní a štyroch špecializácií. Možné zbrane sú útočná puška, ľahký guľomet, bazuka, odstreľovač, samopaľ s tlmičom a brokovnica. Špecializáciu, ktorú si pri vstupe do hry určíte rozhodne o vašich špeciálnych možnostiach a prínose pre tím. K dispozícií je možnosť pozemnej podpory, EMP technika, technika sond a leteckej podpory. Najvyužívanejším typom je zrejme technik sond, ktorý má prístup k smrtiacim RC modelom.

ZVUKY 7/ 10

Ozvučenie je štandardne výborné, kvalitu však trochu znižuje nie celkom podarený český dabing. Je miestami až nepríjemne otravný, pretože vojaci do nemoty opakujú jednu z asi piatich hlášok.

HUDBA 7 / 10

Hudobný podmaz je v bojovej vrave takmer nevnímateľný, ale v menu, pri prestrihových videách a podobných pokojnejších situáciach polahodia typicky temné orchestrálne melódie, vhodne doplňujúce dramatičnosť hry.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Náročnosť je samozrejme regulovateľná, a to aj priamo počas hry – v jednotlivých misiách, či dokonca častí misie. Každopádne Frontlines patrí k tomu ľahšiemu čo je na trhu, či už to niekto považuje za plus alebo mínus, skrátka je to tak. Horšie je však na tom umelá inteligencia, a to najmä vašich tímových kolegov v single playeri. Nejaká veľká miera spolupráce nehrozí, skôr sa dá povedať, že tím v singláči je len do počtu. Často sa pustia do boja s veternými mlynmi (puškou na tank), inokedy vbehnú priamo do ostrej paľby nepriateľa. Našťastie ich životnosť a výdrž je podozrivo vyššia ako vaša...

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,2 / 10

Frontlines mal potenciál stať sa vyrovnaným konkurentom pre Battlefield či Quake Wars, no vďaka nezvládnutému multiplayeru sa tak pravdepodobne nikdy nestane. Výhodou oproti nim je síce silný a veľmi pútavý singleplayer, napínavý príbeh a atraktívne prostredie, no to všetko za krátkych 7 hodín hrania skončí. Singleplayer, ktorý mal byť len rozbehom a akýmsi zábavnejším tutorialom pre hru viacerých hráčov sa tak stáva hlavnou devízou hry. A to je predsa len trochu málo. Sedem hodín zábavy v single a pár dni pri sieťovom hraní. Stačí vám to?