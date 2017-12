Fallout Tactics – budúcnosť určite nie je ružová

Vojna je nepríjemná vec. Hlavne atómová. Svet Falloutu je už ju má dlhé roky za sebou (pred Follaut Tactics vyšli dve výborné RPG hry Fallout 1 a 2). Povrch zeme je už znovu obývateľný, ale ľudstvo prišlo o väčšinu technických výdobytkov a znalostí.

25. apr 2001 o 14:38 MICHAL GARDIAN

Len militantná organizácia Bratstvo ocele uchovala staré poznatky a dokáže ochrániť ľudí žijúcim v primitívnej spoločnosti od útokov zmutovaných potvor a krvilačných banditov.

Členom bojovej jednotky Bratstva zostavenej maximálne zo šiestich členov sa stanete aj vy, aby ste sa zapojili do hľadania tajomného Vaultu 0 (protiatómový kryt) ukrúvajúceho tú najvyspelejšiu techniku, ktorá zostala ukrytá aj pred samotným Bratstvom.

Fallout Tactics je taktická bojová hra so slušnou dávkou RPG čŕt. Vaša postava má totiž veľmi podrobné charakteristiky a vlastnosti, ktoré sa počas postupu hrou zlepšujú smerom, ktorý si zvolíte. Chcete byť dobrý strelec, špecialista na boj z blízka, zlodej alebo lekár? Je to na vás. Nemusíte sa však báť, že by vám ostatné vlastnosti chýbali. Vo vašom tíme je miesto pre všetkých špecialistov. Dobre strieľať by však mal vedieť každý, pretože vás čaká 20 tuhých bojových misií, ktoré si môžete odkrútiť v tradičnom ťahovom boji alebo realtimovom móde. V ruinách predvojnových miest, ale aj v podzemných základniach budete bojovať z rôznou háveďou. Od malých rádioaktívnych chrobákov až po obrovských mutantov so slabosťou pre rotačné guľomety. Rôzne vozidlá vrátane tanku, ktoré môžete na bojisku ovládať, sa teda určite budú hodiť. Medzi jednotlivými misiami cestujete po mape do bunkrov Bratstva na prezbrojenie a po ďalšie inštrukcie.

Pochmúrna postapokalyptická vízia drsného sveta, kde sa každý deň bojuje o prežitie, sa asi každému páčiť nebude, ale po technickej stránke je všetko v poriadku. Pevne ukotvený 3D izometrický pohľad na bojisko je pre takýto typ hry ideálny. Kulisy bojov sú vymodelované precízne a so zmyslom pre šokujúce detaily, vojaci sú dôkladne animovaní a deštrukciu je cítiť z každého kúsku hracej plochy. Nič pre malé deti. Zvuky výborne charakterizujú každú vašu akciu, štekot zbraní a hluky okolia stoja za to. Jediná malá sťažnosť smeruje k nedostatku inteligencie u vašich nepriateľov, ktorý ju však suplujú početnosťou a dobrou výzbrojou.

Takže ak sa vám zachcelo trochy zvyškovej radiácie alebo len dobrej strategickej (resp. taktickej) hry, Fallout Tactics vás určite poteší.