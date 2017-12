Stopar.sk: Stopovanie cez web

Postaviť sa na krajnicu s palcom hore alebo ísť radšej deň predtým na web? Stránka Stopar.sk dáva šancu lacno cestovať najmä tým, ktorí nemajú radi adrenalínové športy.

Programátor Marcel Veselka videl v roku 2003 v Nemecku veľké množstvo stránok, ktoré pomáhajú stopárom nájsť odvoz ešte skôr, ako sa postavia k ceste.

Na Slovensku však žiadna väčšia iniciatíva podobná tej nemeckej neexistovala, preto sa ju rozhodol založiť. Dnes na adrese http://www.stopar.sk/ používatelia nájdu stovky žiadostí a ponúk na odvoz – Z Bratislavy do Košíc, ale pokojne aj do Paríža alebo Moskvy.

Viac áut ako ľudí

„Bežný autostop je hlavne o dobrodružstve, tento webový je hlavne o tom, že ľudia chcú pri cestovaní autom šetriť náklady,“ vysvetľuje Veselka rozdiely medzi klasickým stopovaním na ceste a tým, ktoré sa realizuje prostredníctvom jeho stránok.

„Na stránke nájdete len minimum dobrodruhov, väčšina ľudí chce ušetriť na benzíne,“ hovorí. Oproti klasickému stopu platí na Stopar.sk aj ďalší paradox: ľudí, ktorí ponúkajú odvoz, je viac ako tých, ktorí ho hľadajú.

V zime šetriť, v lete exotika

Kým v zime dominujú ponuky kratších vzdialeností, v lete sa v ponukách nájdu aj cesty naprieč Európou. „Ja som bol napríklad cez vlastnú stránku na karnevale v Benátkach. Poznám aj dobrodruha, ktorý aj vďaka môjmu webu cestoval z Francúzska cez Škandináviu do Indie,“ hovorí.

Široká verejnosť na Slovensku však podľa Veselku webový autostop stále podceňuje, aj preto podľa neho weby podobné tomu jeho nikdy nebudú masovou záležitosťou. „Oni si myslia, že autostop využívajú najmä asociáli. Pritom stačí, keď sa postavíš k ceste a začneš počítať ľudí, ktorí sedia sami v aute – ak by zobrali ešte jedného spolujazdca, už by to mali za polovicu.“

Webový autostop je podľa Veselku bezpečnejší ako klasický: „V inzeráte máš presne napísanú ŠPZ, máš kontaktné údaje na toho, s kým cestuješ. Predtým ako nastúpiš, si ich môžeš overiť, prípadne tieto údaje nechať doma pre prípad, že by sa niečo stalo,“ hovorí.

Rásť treba len opatrne

Napriek tomu sa Veselka bojí nárastu, lebo v prípade, že by na jeho webe boli tisícky ponúk, už by nevedel zabezpečiť, že sú všetky seriózne. „Nechcel by som ísť s návštevnosťou za každú cenu hore,“ priznáva.

Stopar.sk už zažil ponuku na odkúpenie – potenciálny kupca mu vtedy núkal 30-tisíc. Ani dnes by však svoj web nepredal. „Je to moje dieťa, takže aj keby som mal dostať státisíce, tak to neurobím“.