Orange chce pokračovať v investíciách do optickej siete

Telekomunikačný operátor Orange Slovensko, a.s. vyčlenil v tomto roku ďalšie investície na rozširovanie pokrytia optickej siete na báze FTTH (Fiber to the home).

27. máj 2008 o 8:25 SITA

Písmo: A - | A + 4 0 BRATISLAVA 27. mája (SITA) - "Presnú výšku investícií na rok 2008 zo strategických a konkurenčných dôvodov nebudeme v súčasnosti zverejňovať," informoval agentúru SITA manažér vzťahov s verejnosťou Orange Slovensko Peter Tóth. Vyčlenené finančné prostriedky sú určené na rozširovanie pokrytia vlastnej optickej siete, pričom spoločnosť sa chce zamerať predovšetkým na penetráciu služieb v existujúcich lokalitách. "Rozširovanie pokrytia bude pokračovať vo vybraných lokalitách s najväčším ekonomickým potenciálom. Každú investíciu posudzujeme individuálne aj na základe dopytu," uviedol Tóth. Orange do konca minulého roka podľa zverejnených informácií preinvestoval do optickej siete približne 1 mld. Sk. Ku koncu prvého štvrťroka tohto roka evidovala spoločnosť podľa Tótha takmer 6 tis. zákazníkov služieb triple play, ktoré spoločnosť prevádzkuje na svojej optickej sieti. Riadnu komerčnú prevádzku služby odštartoval operátor až v poslednom štvrťroku minulého roka. V súčasnosti je optikou pokrytých takmer 230 tis. Balík 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko vlastní spoločnosť France Télécom prostredníctvom spoločnosti Wirefree Services Nederland BV. Skupina France Télécom je v súčasnosti najväčším poskytovateľom širokopásmového internetu a hlasu cez internet v Európe. Zároveň je druhým najväčším poskytovateľom televízie cez internet na svete. Spoločnosť Orange Slovensko dosiahla v minulom roku výnosy vo výške 25,11 mld. Sk a celkovo evidovala k 31. decembru minulého roka 2,864 mil. aktívnych SIM kariet v mobilnej sieti.