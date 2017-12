Viete, ktorý obchod vás nikdy neunaví?

Ste večne v jednom veľkom kole a nemáte na nič čas? Nestíhate vybavovať svoje nákupy a čakať v dlhých radoch je pre vás luxus? Obmedzujú vás otváracie hodiny v obchodoch a vždy sa musíte ponáhľať, aby ste to ešte stihli? Spomaľte...

8. júl 2008 o 0:00

Ste večne v jednom veľkom kole a nemáte na nič čas? Nestíhate vybavovať svoje nákupy a čakať v dlhých radoch je pre vás luxus? Obmedzujú vás otváracie hodiny v obchodoch a vždy sa musíte ponáhľať, aby ste to ešte stihli? Spomaľte... Máme pre vás dobrý tip, ako váš čas rozhodne ušetríte. Začnite jednoducho pri svojom mobile. Všetci predsa veľmi dobre poznáme, koľko času si vyžaduje návšteva predajne mobilného operátora. A práve tu prichádza dobrá správa. Vďaka službe Orange e-shop je dnes už nakupovanie mobilných služieb, telefónov a zariadení úplne o inom. Oveľa rýchlejšie, pohodlnejšie, jednoduchšie a dokonca aj lacnejšie. Nemusíte nikam chodiť, nikde čakať, všetko, čo potrebujete, si môžete jednoducho a pohodlne objednať priamo z domu 24 hodín denne na stránke www.orange.sk/eshop.

V tomto online obchode nakúpite paušály či už samostatne alebo s akciovým mobilným telefónom, samostatné predplatené karty Prima a Orange Click alebo v balíku spolu s telefónom, nájdete tu aj kompletné riešenie pre pripojenie na internet doma aj na cesty – dátové paušály služby Mobilný Orange Internet, modemy, dátové karty a notebooky. K vášmu novému paušálu si môžete zároveň aktivovať aj niektoré služby ako CLIP, CLIR, Roaming či Orange World. Cez Orange e-shop si dokonca môžete predĺžiť svoj zmluvný záväzok a vymeniť svoj starý telefón za nový alebo prejsť z predplatenej karty na paušál. Navyše, jedine cez Orange e-shop sa dostanete aj k exkluzívnym a mimoriadne výhodným ponukám, ktoré nikde inde nenájdete. A čo je tiež výhoda na nezaplatenie, návšteva tohto obchodu vás nikdy neunaví... Odoslaním elektronickej objednávky sa už nemusíte o nič ďalšie starať. Tovar doručí kuriér priamo až k vám domov, a to samozrejme zadarmo. Pokiaľ cez Orange e-shop „utratíte“ viac ako 1.000 Sk, zaplatíte celú sumu nákupu priamo kuriérovi. Pokiaľ je hodnota vášho nákupu nižšia, zaplatíte ju až v prvej faktúre.

To nie je ani zďaleka všetko, čím chce Orange váš život uľahčiť. Operátor v rámci zákazníckej starostlivosti ponúka aj službu Orange až domov, ktorá je dostupná na telefónnom čísle 919 a môžete si cez ňu vymeniť starý telefón za nový, služby Osobného operátora, ktorý vyrieši vaše otázky týkajúce sa faktúr či služieb. So službou Elektronická faktúra budete dostávať vaše faktúry moderne a rýchlo elektronickou poštou a navyše šetríte životné prostredie. Zákaznícka linka 905 vám 24 hodín denne, 7 dní v týždni pomôže s prípadnými problémami s telefónom a poskytne informácie o rôznych službách. To všetko máte k dispozícii preto, aby ste si mohli naplno a bez zbytočných starostí užívať komunikáciu s tými, na ktorých vám záleží...