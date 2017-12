Web preberá čitateľov pozvoľne

Plus jeden deň zobral časť čitateľov konkurencii, časť ľudí naučil čítať viac titulov.

26. máj 2008 o 0:00 Konštantín Čikovský

BRATISLAVA. Najčítanejším slovenským denníkom bol aj v prvom štvrťroku tohto roku Nový čas. Hoci už pol druha roku to nie je jediný bulvár na trhu, jeho náskok je taký, že momentálne nikto nemôže ohroziť jeho líderstvo. Naopak, od polovice minulého roku Nový čas podľa prieskumu čítanosti MML znova priberá. Aktuálne doň denne nazrie štvrtina dospelých obyvateľov Slovenska. Pre porovnanie, štyri zvyšné celoslovenské denníky nemajú dokopy takú čítanosť ako jednotka.

Výnimkou z hegemónie prvého slovenského bulváru sú východoslovenské regióny, kde o pozíciu jednotky súťaží s Novým časom Korzár. Tento regionálny denník si drží pozíciu piateho najsilnejšieho slovenského denníka.

Z dvojice trojica

Pravda a Sme sa v prieskume čítanosti držia vedľa seba, ich denná čítanosť sa pohybuje na úrovni 360-tisíc čitateľov star­ších ako 14 rokov. Oba tituly urobili posledný rok výrazné zmeny, SME napríklad zmenilo layout a Pravda výrazne prekopala štruktúru novín.

Čísla o čítanosti hovoria, že čitatelia na to nereagovali zväčšením záujmu alebo naopak odmietnutím niektorého z mienkotvorných titulov. „K žiadnym zásadným posunom tu nedošlo,“ komentuje Jindřich Bardon, riaditeľ výskumnej agentúry Median SK, ktorá prieskum čítanosti pripravuje.

Plus jeden deň sa na dvojicu Pravda a SME podľa údajov MML ešte nedotiahol, no posledný polrok stráca iba jeden až dva percentné body. Jeho priemerná čítanosť v poslednom štvrťroku minulého a v prvom tohto roku bola 6,6 percenta. Riaditeľ Medianu hovorí, že stabilné čísla denníka Plus jeden deň počas celého minulého roku ukazujú, že „tento titul si už našiel svo­jich verných priaznivcov“.

Príchod titulu Plus jeden deň podľa Bardona nezväčšil počet čitateľov denníkov tak, ako sa to stalo v Česku, keď na trh prichádzali nové bulvárne tituly. „Skôr došlo k určitému odchodu čitateľov od prvých troch denníkov a sčasti k tomu, že priemerný čitateľ číta viac titulov,“ vysvetľuje analytik dopad Plus jeden deň na novinový trh.

Presun na web

Denníky na šiestom až ôsmom mieste v čítanosti majú špecifickú skupinu čitateľov, ktorú len ťažko rozširovať. Výsledky šiesteho Športu a v maďarčine najmä na južnom Slovensku vychádzajúceho Új Szó sú stabilné. Hospodárske noviny strácajú už tretí štvrťrok.

Niekoľkoročný pokles predaja slovenských denníkov sa podľa Bardona „veľmi pozvoľne prejavuje“ aj v meraní ich čítanosti. Napriek tomu si myslí, že zatiaľ nemožno povedať, či prepad záujmu o denníky možno chápať ako „jednoznačný trend“.

Problémy papierových denníkov aj podľa neho súvisia s ponukou správ na webe. Hovorí, že odchod k webu sa deje hlavne vo veľkých mestách. Nemyslí si, že by to bol len problém mienkotvornej tlače, pozvoľna to zasahuje aj bulvár.

Pre vydavateľov je tak v súčasnej situácii podstatné, aby si svojho čitateľa udržali aspoň na webe - čo sa aj deje. Nie je totiž isté, či čitateľ, ktorý opúšťa tlač, ostane značke verný­­ na webe a neprejde ku konkuren­čnej stránke, vysvetľuje Bardon.