Ochranári pripravujú on line prenos z hniezda sokola

Podrobný monitoring, ochrana hniezd a manažmentové opatrenia budú hlavnou úlohou Programu na záchranu sokola sťahovavého, ktorý tohto roku rozbieha Správa Tatranského národného parku.

25. máj 2008 o 13:44 TASR

V rámci projektu by mala mať možnosť bližšie spoznať sokola sťahovavého aj verejnosť. Správa TANAP-u plánuje osadiť na jednom hniezde web kameru, odkiaľ by sa signál on line prenášal na televízne obrazovky. Ochranári plánujú umiestniť obrazovky okrem sídla Správa TANAP-u aj v Múzeu Štátnych lesov TANAP-u, Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva a vo svojich informačných centrách.

"Sú to veľmi zaujímavé veci, ktoré prežívame my profesionáli a chcem sa s tým podeliť s verejnosťou," povedal riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Ľudia by mali možnosť vidieť život sokola od vyliahnutia až po vyletenie mláďat z hniezda.

Ochranári tiež plánujú monitorovať pohyb mladých sokolov pomocou telemetrie

"Sokol sťahovavý dostal pomenovanie hlavne podľa toho, že mladé jedince sú veľmi túlavé, naopak dospelé jedince sú prísne verní svojej lokalite," dodal P. Majko. Možno aj vďaka tejto vlastnosti sa sokol sťahovavý po viac ako 20-tich rokoch vrátil do TANAP-u.

Posledný jedinec sokola sťahovavého bol tomto regióne videný v roku 1978. Naspäť sa vrátil až v roku 1997, kedy zahniezdil v Chočských vrchoch. V súčasnosti evidujú ochranári šesť párov sokola sťahovavého v TANAP-e, z toho štyri v Západných Tatrách a dva páry v Belianskych Tatrách.

Zaujímavosťou podľa Majka je, že nové jedince obsadzujú pôvodné hniezdiská, ktoré sokoly obsadzovali už na konci poslednej doby ľadovej. Sokoly hniezdia až vo výškach 1600 m n.m. Minulého roku hniezdilo na celom Slovensku približne 60 párov sokola sťahovavého.

Sokol je jeden z druhov, pre ktoré sa na Slovensku vyhlasujú chránené vtáčie územia. Program na záchranu sokola sťahovavého sa rozhodli podporiť Slovenské elektrárne. Tie by mali pomôcť najmä pri zabezpečení on line prenosu z hniezda sokola sťahovavého.