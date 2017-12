Google sa bojí monopolu Microsoft -Yahoo

Spoluzakladateľ Google Larry Page kritizoval potenciálnu fúziu Microsoftu a Yahoo!. Tvrdí, že by viedla k monopolizácii trhu internetovej komunikácie, zabrzdila inovácie a potlačila hospodársku súťaž.

23. máj 2008 o 13:30 TASR

Washington 23. mája (TASR) - Page naopak oponoval názorom, že dohoda medzi Google a Yahoo! v oblasti internetovej reklamy by mohla vyvolať nejaké kartelové problémy.

Page vystúpil počas jednej zo svojich ojedinelých návštev vo Washingtone na fóre sponzorovanom think tankom New American Foundation. Uviedol, že zlúčená spoločnosť Microsoft-Yahoo by mala príliš veľký podiel v oblastiach, ako je instant messaging alebo emailová komunikácia.

"Ak dáte 90 % všetkej komunikácie do jednej spoločnosti, je to skutočne veľké riziko. Takže, ak chcete dobré produkty, potrebujete istý stupeň otvorenosti."

Podľa prieskumu spoločnosti ComScore Networks by spoločnosť vytvorená fúziou Microsoft a Yahoo! mala 70 % na americkom trhu emailovej komunikácie a instant messaging a 77 % v celosvetovom meradle. Uvedené údaje ComScore pochádzajú z decembra 2007.

Microsoft podal ponuku na kúpu Yahoo! za 47,5 miliardy USD (938,7 miliardy Sk). Týmto spôsobom chcel stiahnuť náskok Google na trhu webového vyhľadávania a internetovej reklamy. Microsoft však svoju ponuku stiahol 3. mája. Príčinou tohto rozhodnutia bolo stroskotanie rokovaní, keďže vedenie Yahoo! chcelo viac ako 33 dolárov za akciu, čo bol pre Microsoft maximálny limit.

Generálny riaditeľ Microsoftu Steve Ballmer v liste adresovanom šéfovi Yahoo! Jerrymu Yangovi napísal, že Microsoft zvýšil svoju ponuku na 33 dolárov za akciu, ale Yahoo! žiadal až 37 dolárov. Ballmer dodal, že napriek najväčšiemu úsiliu, "vrátane zvýšenia našej ponuky približne o 5 miliárd dolárov, sa Yahoo! nepohlo vpred, aby prijalo našu ponuku".

Microsoft po starostlivom zvážení dospel k záveru, že ekonomické požiadavky Yahoo! nemajú preň zmysel a je v záujme jeho akcionárov, zamestnancov a iných majiteľov cenných papierov, aby stiahol svoju ponuku pre Yahoo!.

Ballmer v stredu 21. mája vyhlásil, že Microsoft nepodá ďalšiu ponuku na kúpu Yahoo!, rokuje však s týmto internetovým koncernom o inom type dohody. "Nepodávame ponuku na kúpu Yahoo!," uviedol Ballmer pri príležitosti otvorenia nového výskumného a vývojového centra Microsoftu v Izraeli. "Teraz sa snažíme rokovať o dohodách s Yahoo!, ktoré by mohli generovať hodnotu, ale nie o celkovej akvizícii spoločnosti," povedal Ballmer.

Google a Yahoo! skúmajú možnosti dlhodobej spolupráce, v rámci ktorej by sa povedľa výsledkov vyhľadávania cez Yahoo! zobrazovali reklamy Google. Dvojtýždňová pokusná spolupráca ukázala, že technológia Google by mohla zvýšiť zisky Yahoo!.

Nemožno však vylúčiť námietky súvisiace s dominanciou týchto dvoch spoločností, keďže spoločne kontrolujú viac ako 80 % internetového reklamného trhu v USA. Niektorí analytici tvrdia, že regulačné orgány by podrobili prípadné partnerstvo Google a Yahoo! intenzívnemu skúmaniu, čo je prekážkou dohody medzi spoločnosťami.

Aprílové údaje ComScore ukázali, že Google zvýšil svoj podiel na trhu internetového vyhľadávania v USA takmer na 62 %. Podiel Yahoo! predstavoval 20 % a Microsoftu iba 9 %.

Informovala o tom agentúra AP.