Dead Space - vo vesmíre na nás čaká smrť

Dead Space je vysnívaným projektom EA Redwood Shores, na ktorom začali pracovať pekných pár mesiacov dozadu a napokon im to vedenie obrovskej spoločnosti odkleplo, pretože námet bol zaujímavý. Príbeh si berie jednotlivé časti z viacerých filmov či hier.

23. máj 2008 o 13:14 Ján Kordoš

Keď si predstavíte nový projekt herného giganta Electronic Arts, okamžite sa vám na jazyk bude drať otázka, či ide znovu o nejaké pokračovanie, zaujímavú licenciu alebo kúpili niektoré vývojárske štúdio, ktoré pre nich robí projekt úplne od piky. Áno, tieto myšlienky nás pravidelne atakovali približne pred rokom, no odvtedy zahlásilo Electronic Arts ústup od svojho bezmyšlienkovitého chŕlenia známych značiek. Isteže, stále tu budú športové série, stále tu budú aj The Sims, no to by zas bolo od Electronic Arts hlúpe, keby sa vzdali predávaných značiek. To akoby ste navrhli Blizzardu, nech zatvorí brány World of Warcraft. Aby však slová Electronic Arts o zmene politiky spoločnosti neboli len tak hodené slová do vetra, rozhodli sa dokázať to mnohými projektmi, pričom jedným z nich je aj Dead Space. Hra, aká u Electronic Arts riadne dlhú dobu nevyšla a názorne nám ukazuje zameranie sa i na dospelejšie publikum.

Nech sa na to pozriete z ktorejkoľvek strany, krvi ste sa v hrách od EA nedorezali a u ostatných tvorcov to s červenou tekutinou tiež nevyzerá najlepšie. Nezamieňajte si však nezmyselnú brutalitu s prvkom dvíhajúcim atmosféru. Dead Space je vysnívaným projektom EA Redwood Shores, na ktorom začali pracovať pekných pár mesiacov dozadu a napokon im to vedenie obrovskej spoločnosti odkleplo, pretože námet bol zaujímavý a nič podobné tu už dlho nebolo - na veľké prekvapenie samotných vývojárov. Príbeh si berie jednotlivé časti z viacerých filmov či hier, avšak akosi nám to nevadí, pretože sci-fi hororov je na hernej (alebo aj filmovej) scéne skutočne poskromne. Svojou tiesnivou atmosférou nás dostal ako System Shock 2, tak i Martian Gothic: Unification alebo The Thing. A práve Vec alebo aj Votrelec (pozor, drsný raperský rým) sú najvážnejšími kandidátmi, z ktorých tvorcovia čerpali. Mimo však neostali ani herné perly ako Silent Hill so svojou desivou atmosférou.





Ako už bolo naznačené, príbeh sa odohráva v budúcnosti, ľudstvu výlety do vesmíru na iné planéty nerobia žiadne problémy, preľudnenie sa dá riešiť, horšie je to s nerastnými surovinami, ktoré expandujúce ľudstvo potrebuje stále vo väčšej a väčšej miere. Preto boli zostrojené špeciálne ťažobné lode, obrovské kolosy, ktorým sa familiárne hovorí aj luskáčik. Tak ako ten obyčajný vo vašej domácnosti rozlomí škrupinu orechu, tak i tieto ťažobné lode jednoducho rozlúsknu menšiu planétu alebo asteroid. Drsná vízia, avšak nutnosť k prežitiu. Jednou z takých lodí je aj USG Ishimura, ktorá patrí medzi riadnych mackov a keď sa zrazu odmlčala, bol vyslaný na jej palubu špeciálny technik Isaac Clarke, aby zistil, čo sa vlastne na Ishimure deje, prečo neodpovedá, kde nastal problém. A ten nastal a je sakra nepríjemný, to si však náš hrdina (mimochodom jeho meno a priezvisko slúži ako pocta dvom významným sci-fi autorom kníh) ešte neuvedomuje a v mysli nadáva na novú fušku. Čaká ho totiž boj o holý život.

Na palubu Ishimury sa totiž dostala neznáma rasa votrelcov, agresívnej mimozemskej rasy, ktorá sa šíri doslova ako vírus. Nakazí jedného člena posádky a už sa šíri ďalej. Nákazu rozširujú špeciálne lietajúce beštie, ktoré môžu infikovať všetky mŕtve telá, ktoré proti vám môžu znovu povstať. A ako Isaac po príchode na palubu Ishimury zistí, mŕtvi sú všetci. Tu by sa hodila menšia hviezdička s poznámkou, pretože z príbehu neboli odhalené (chvalabohu) zaujímavé momenty, takže zrejme bude Isaac komunikovať s niekým zo svojej posádky, prípadne (a v to dúfame) natrafí na preživších a nenakazených aj priamo na Ishimure. To by bol ten najlepší spôsob zvyšovania pôsobivej atmosféry, ale veď kto videl Carpenterovu Vec, určite si dokáže živo predstaviť, ako dokáže zafungovať paranoja a následný pokles dôvery vo svojich druhov. Komu veriť a komu nie, to bude ešte na zaujímavú debatu.



Keďže je však Isaac len obyčajný technik a nie obrnený transportér alebo člen špeciálnej jednotky či hrdina a jediný záchranca sveta s.r.o. Takže nemôžeme ani očakávať, že sa likvidovanie podivne zmutovaných monštier zvrhne v krvavé jatky a streľbu v berserku. Jednoducho na to Isaac nemá povahu a vlastne nemá ani zbrane, veď prišiel na palubu ako technik-opravár, nie ako vyzbrojená jednotka. Teraz sa teda dostávame k definícii, ktorou charakterizujú hru aj samotný tvorcovia: psychologický horor. Konečne niekto totiž prišiel na to, že strach mávame z toho, čo počujeme, ale nevidíme. Z tieňov, náhleho objavenia nepriateľa a nie z hordy zombíkov, ktorým odpadáva mäso a krv strieka i z kostí. Pôjde síce o akčnú hru, no omnoho väčší dôraz bude kladený na samotné prežitie, takže sa túlate palubami lode, postupujete dopredu a keď sa už nepriateľ objaví, začína náročný súboj. Okrem toho, že Isaac môže používať rôzne ťažobné zbrane, ktorých je na vesmírnej lodi logicky kopec, niekedy aj kopce dva, má aj špeciálny oblek. Zo zbraní za zmienku stojí špeciálna cirkulárka budúcnosti, ktorá pred vás vystrelí kotúč a vy ním môžete manévrovať, hoci sa nachádza niekoľko metrov pred vami. Prípadne sa špeciálnou zbraňou na blízko pokúsite naporciovať protivníka plazmou. Možností je viacero a treba ich využívať s rozmyslom, pretože munícia alebo batérie do zbraní sa nebudú povaľovať na každom rohu.

O to viac si však užijeme všetky súboje, pričom sa pokojne môže stať, že sa na nás vyvalí hneď niekoľko protivníkov. Náš hrdina má pomerne skrytú identitu – už z obrázkov je jasné, že jeho oblečenie do špeciálneho skafandru z neho spraví pomerne nemotorného a pomalého hrdinu. Síce čo to vydrží (pancier je pancier), ale absenciu rýchlosti musí kompenzovať presnejšími útokmi. Pritom nie je úplne jedno, kam na nepriateľa namierite. Ide o cudzopasný organizmus využívajúci mŕtve (alebo aj živé) telo ako hostiteľa. Takže ak povedzme odrežete potvorke (=bývalému členovi posádky) niektorú z končatín, nemusí to nepriateľa zastaviť a musíte odhaliť jeho skutočnú slabinu, ktorá ho zničí, pretože odrezaná končatina môže byť nahradená akýmsi chápadlom bez ujmy na zdraví nebezpečného monštra. Súboje sa nebudú teda vyskytovať až v tak hojnej miere ako v iných akčných tituloch a zatiaľ to vyzerá tak, že si naplno užijeme aj skúmanie vyprázdnených chodieb, osvetľovaných blikajúcou neónkou za sprievodu praskania a škrípania. Tieto momentky budú zaručene fungovať, navyše treba zopakovať, že podobných hororov z prostredia vesmírnych lodí jednoducho nie je tak mnoho, aby sa nám ich atmosféra zdala fádna a otrepaná.



Pri špeciálnom obleku ešte chvíli ostaneme. Na obrazovke neuvidíte žiadne ukazovatele – či už zdravia alebo čohokoľvek. Všetko vám ukáže váš oblek: od ohrozenia života po zásobu kyslíku. Pohľad je umiestnený tesne za rameno hrdinu, ide o akúsi kombináciu Resident Evil 4 a Gears of War, prípadne Kane & Lynch. Takto si hra uchová prehľadnosť z third-person akčných hier, no zároveň nepríde o autentický zážitok first-person pohľadu. Okrem toho, že bude oblek pomerne nemotorný (čo pri rýchlo pohybujúcich sa, hoc aj po strope, nepriateľoch robí z hráča najpomalší organizmus na Ishimure), dá vám výhodu cestovania vo vesmíre. Nie len na palube lodi, vy niekedy budete musieť vstúpiť do obrovskej prázdnoty, kde nebudete nič počuť. Teda ani zakrádajúceho sa nepriateľa za vašim chrbtom. Maximálne si užijete ozvučenie vlastného dychu a to bude atmosféra už taká hustá, že slabšie povahy si zaobstarajú náhradné spodné prádlo. Vo vesmíre to však nebude také jednoduché: na rozdiel od votrelčej rasy, ktorá sa môže prichytávať svojimi deformovateľnými končatinami o rôzne objekty, si vy musíte najprv nájsť miesto, kam chcete „doskočiť“, potom spustíte trysky, no pri samotnom lete už jeho smer korigovať nemôžete. Zle odhadnete situáciu, netrafíte na miesto, ktorého sa môžete chytiť a už si plávate vo vesmíre, vzďaľujúc sa od Ishimury kričíte, avšak nikto vás nepočuje a začínate sa modliť, aby smrť nebola príliš bolestná. Load.

Aby však mal Isaac aj niektoré skutočné výhody a nebol vydaný len tak napospas osudu, jeho oblek zvláda dvojicu základných funkcií, ktoré dobre poznáme z iných hier a využitie si nájdu aj tu. Spomalenie času vám pomôže nielen v súbojoch, dôležitejšie bude používať ho pri rôznych logických hádankách, ktorých by podľa slov tvorcov malo byť v hre riadne množstvo a nepôjde o triviálne stlačenie páky a nutnosť dobehnúť na správne miesto popod zatvárajúce sa dvere. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Druhá utilitka zľahčujúca hranie je akousi kópiou Gravity Gunu z Half-Life 2. Okrem odhadzovanie prekážok si niektoré budete môcť aj pritiahnuť k sebe, čo vyzerá skutočne zaujímavo a výborne to fungovalo napríklad v Dark Sectore, avšak len na zbrane. V prípade Dead Space by pri interaktívnom prostredí mohlo dôjsť k zaujímavej konfrontácií. Dôležité však bude, že tieto funkcie budú len akýmsi bonusom, nebudú základným kameňom hrateľnosti, nebudeme ich môcť používať stále, nedobijú sa za pár sekúnd. Dôraz je kladený, ako už bolo spomenuté, na tiesnivú atmosféru.



O spracovaní si spravíte prehľad aj sami podľa okolitých obrázkov, prípadne určite siahnite po videách, ktoré si môžete pozrieť pod článkom. Atmosféra by však nebola dokonalá a pôsobivá, keby vývojári (konečne) nedošli na spásonosnú myšlienku, ktorá dvíhala do výšin napríklad Silent Hill a Fear. Zvuk. Ruchy okolia. Niečo počujete lomoziť v kúte, no nič nevidíte, zrazu začujete výkrik, pád skrine, rozbíjajúce sa sklo, kroky niekde za sebou či nezrozumiteľné mumlanie a chrchlanie - nikde však nikoho alebo skôr nič nevidíte. Do toho vŕzgajú dvere, prská elektrický výboj, hučia generátory a hlavne, náš hrdina dýcha. V napätých situáciách sa frekvencia dychu zvyšuje a zároveň i napätie u vás doma pred obrazovkou. Skutočne to bude fungovať, to nám môžete veriť.

Dead Space je veľkým čiernym koňom tejto hernej sezóny a hoci pôsobí nenápadne, príliš sa o tomto projekte nehovorí, neobjavuje sa záplava obrázkov, trailerov, každý týždeň neprichádzajú megaohlásenia o novej úrovni alebo nepriateľovi či hereckej hviezde, ktorá nadabuje postavy. Nie, Dead Space si kráča potichu v zákryte, aby nás pri vydaní (efektne naplávané na Halloween pre PC, Xbox 360 a Playstation 3) poriadne naplašil vyskočením zo svojho úkrytu. Otázok je ešte mnoho: napríklad odkiaľ sa Necromorphovia vzali, či sa vydáme aj na planétu, okolo ktorej obieha vesmírna loď Ishimura a možno sa zbláznil palubný počítač, ktorý túto inváziu "zosnoval"... jednoducho zaujímavý príbeh, ktorý si najradšej odhalíme sami. Ale je načo sa tešiť, to rozhodne.