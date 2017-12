Výrobcovia bezdrôtových myší, prebuďte sa!

Niekto ich miluje pre všestrannosť, iným prekáža skutočnosť, že sú v porovnaní s káblovými kvôli batériám podstatne ťažšie. Zdá sa však, že kameň úrazu je kdesi úplne inde. Výrobcovia bezdrôtových myší by sa mohli dohodnúť na jednotnom komunikačnom štanda

23. máj 2008 o 9:15 Milan Gigel

rde.

Hľadali ste pred nedávnom bezdrôtovú myš k svojmu notebooku a skončili ste pred nemilou dilemou? Potom iste viete, že s komunikáciou myši a počítača čosi nie je v poriadku. Buď siahnete po riešení Bluetooth so všetkými jeho nevýhodami, alebo budete musieť niektorý z USB portov notebooku natrvalo obsadiť pretŕčajúcim USB modulom.

Život - gombička

Ideálny svet je bezstarostný. Spárujete novú myš s notebookom, položíte ju na stôl a okrem toho, aby ste v nej raz za rok vymenili batérie, nemáte čo riešiť. Či bude ležať nedotknutá na stole, kým ste v teréne, alebo ju budete vďaka jej malým rozmerom nosiť so sebou, je iba na vás. Bohužiaľ, veci sa v súčasnosti majú úplne inak. A to i napriek tomu, že modernými technológiami sa to hemží nielen v kanceláriách a obývačkách, ale aj v našich kuchyniach a kúpeľniach.

Bluetooth má svoje muchy

Myši komunikujúce rozhraním Bluetooth sú síce univerzálne a dnes ich spárujete s takmer každým notebookom na trhu, súčasne však treba počítať mnohými obmedzeniami. Prvým problémom je energetika. Bluetooth myši dokážu pracovať bez nabitia približne 2 týždne.

Znamená to, že buď z lenivosti budete parkovať myš v stojane s adaptérom pripojeným v sieti, alebo budete meniť batérie odušu. To príliš komfortné rozhodne nie je.

Druhým problémom je, ako sa výrobcovia s veľkou spotrebou vysporiadajú. Po desiatke sekúnd nečinnosti upadajú postupne do spánku, až kým riadiaci čip nerozviaže spojenie s notebookom a nestriehne na moment, kedy myšou pohnete. Ak zistí, že chcete pracovať, spojenie obnoví. To však trvá spravidla niekoľko sekúnd, takže sa vám pravidelne stáva, že v rukách držíte „mŕtveho hlodavca preberajúceho sa k životu“.

Tretím problémom je pomalá odozva – malá priepustnosť dát cez komunikačný kanál. To dokáže nahnevať nielen hráčov počítačových hier, ale aj tých, čo pracujú s grafikou na displejoch s vysokým rozlíšením.

Lenivé a nepresné myši jednoducho nemajú na stole čo robiť.

Zdá sa, že Bluetooh myši sú vhodné na kancelárske práce a surfovanie po internete pre tých, ktorým neprekáža, že odozva myši nie je taká, aká by mala byť - hoci aj žiadna.

USB čo pretŕča

Myši s USB vysielačom sú na tom podstatne lepšie. Aj keď pracujú v pásme 2,4 GHz, komunikačný protokol upravili tak, že si s energiou v batériách vystačia takmer na rok, nepretržite sú čulé, ba dokonca nemajú problémy ani s pomalou odozvou či presnosťou.

Je tu však iný háčik. USB modul pretŕča cez rám notebooku a pri značkových myšiach nehrozí, aby sa kľúč jednej značky dohovoril s myšou iného výrobcu. Naopak, pri lacných neznačkových myšiach je pravdepodobné, že uspejete. Zväčša sú postavené na rovnakom čipe.

A čo s pretŕčajúcim USB modulom? Buď ho výrobca skráti na niekoľko milimetrov, alebo vám bude prekážať pri každom balení a vybaľovaní notebooku. A to predsa nikto z nás nechce. Mnohí by vedeli rozprávať o tom, ako notebookom zachytili kvôli USB modulu kabeláž, alebo vylomili konektor z plastového puzdra.

Čo tak dohodnúť sa?

Výrobcovia myší a čipsetov by si konečne mohli sadnúť za okrúhly stôl a dohodnúť sa, ako to s nimi v budúcnosti bude, aby ich popularitou nepredbehli veľké multitouch touchpady alebo dotykové displeje. Ak by každý z notebookov bol vybavený zabudovaným bezdrôtovým rozhraním, ku ktorému je možné spárovať akúkoľvek myš (a samozrejme aj klávesnicu), svet by bol omnoho jednoduchší a pohodlnejší. Určite netreba objavovať nič nové. Stačí ak dostane zelenú technológia od Logitechu či Microsoftu.

A ak si náhodou myslíte, že tento problém vyrieši dlhé roky avizované rozhranie Wireless USB, mýlite sa...