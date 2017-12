Počítače nám porozumejú, sľubuje šéf Microsoftu

Američania sú schopnosťou prezentovať známi. A ak oni dali niekomu prezývku showman, tak by to už malo stáť za to. Približne stovka hostí bratislavského vystúpenia súčasného najvyššieho šéfa Microsoftu Steva Ballmera by skôr súhlasila.

23. máj 2008 o 8:00 Daniela Krajanová

Steve Ballmer: Budúce desaťročie bude v technológiách väčšie, lepšie a dôležitejšie ako to minulé.(Zdroj: MICROSOFT)

BRATISLAVA. Slovenskí podnikatelia, zopár politikov a žurnalistov nepôsobilo dojmom, že by mali na manažéra jednej z naj­vplyvnejších firiem nachystané vajcia tak, ako sa to stalo krátko predtým v Budapešti. A tak si nástupca Billa Gatesa užíval. Ballmer sa na javisku nezastaví. Rozhadzuje rukami, keď s nadšením hovorí, ako sa zmení svet o ďalších desať rokov. „Zapnem si golf a budem sa pritom rozprávať s Billom Gatesom, ktorý bude v tom momente niekde úplne inde na svete. Poviem, hej, Bill, videl si Tigera Woodsa, ako dal ten úder? A jemu to hneď ukáže," hovorí s nadšením. Vysvetľuje, že ak budú chcieť vedieť, akú golfovú palicu pritom použil, prehľadávač to hneď zistí a rovno si to objednajú. „Ešte pred desiatimi rokmi väčšina z nás nemala mobil či počítač a väčšina z nás pravdepodobne ešte ani nepočula o niečom takom ako, je internet," hovorí. Keďže základ už je jasný, veci naberú ešte rýchlejší spád," predpovedal v stredu večer na HN Clube v Carltone CEO Microsoftu. „Dnes hovorím počítaču: súbor, otvor, nový. O pár rokov bude počítač vedieť, na čo myslím a čo ma zaujíma," tvrdí Ballmer. Televízor mu preto nepustí reklamu na auto, ktoré si včera kúpil, ale reklamu na golfové palice, ktoré si nedávno zadal do prehľadávača. Podľa šéfa softvérovej firmy by sme si mali zvyknúť aj na to, že tak, ako sa okolo nás budú meniť technológie, zmenia sa aj podstatné veci v našom živote a práci. „V pracovni budem mať jednu veľkú obrazovku. Keď budem chcieť s niekým hovoriť, už nebudem musieť čakať na technika, aby zariadil videokonferenciu. Poviem, hej, zavolaj mi toho a hneď sa s ním budem môcť rozprávať," vysvetľuje. Technológie podľa neho vždy nakoniec vyjdú v ústrety potrebe osobného kontaktu. „Je to človek, koho chcete vidieť. Chcete vidieť, ako reaguje," hovorí. On sám vraj niekedy reaguje nahlas. Napríklad, ak má problémy s produktmi Microsoftu. Vista mu síce ešte nikdy nezamrzla, ale keby sa to komukoľvek stalo, môže mu napísať na e­mailovú adresu steveb@microsoft.com.