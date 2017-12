Neprehliadnite: prehľad aplikácií, s ktorými iPhone ohromí vaše okolie

Vlastníte mobilný telefón Apple iPhone a chcete sa ľudovo povedané vyťahovať pred svojimi priateľmi? Ponúkame vám prehľad voľne stiahnuteľných aplikácií, s ktorými ohromíte snáď každého.

23. máj 2008 o 8:52 Adam Pospíšil

S príchodom iPhonu sa na trh dostali i nové kategórie hier a aplikácií. Tie plnohodnotne využívajú všetky výhody a možnosti prístroja. Používateľ tak v súčasnosti môže hrať hru jednoduchým otáčaním telefónu či ľahkým prejdením prstu cez displej.

Dnes si predstavíme sedem aplikácií, ktorých praktické využitie je skoro nulové. Nechceme vás samozrejme odradiť už v prvých riadkoch textu, ale ak očakávate programy, ktoré vám ušetria čas, peniaze či napríklad organizáciu času, dnes vás nepotešíme. Nasledujúce tituly nemajú za úlohu nič iné, než prezentovať kvality telefónu s príchuťou jabĺk.

Balls: Tomu sa hovorí interaktivita!

Jednoduchá aplikácia Balls má za úlohu presvedčiť používateľa o tom, že zabudovaný akcelerometer v iPhone naozaj funguje.

Na modrej obrazovke sa najskôr objaví ohraničené pole so štyrmi východmi a akási loptička. Akonáhle pohnete s telefónom doľava, doprava, hore či dole, loptička sa začne pohybovať po displeji. Jej rýchlosť bude závisieť iba na tom, do akej miery a ako rýchlo prístroj otočíte.

Balls nie je hra na skrátenie dlhej chvíle. Ide o veľmi obyčajnú aplikáciu so zlým grafickým spracovaním, pri ktorej si ale dôkladne môžete overiť možnosti akcelerometra. Program sa dá jednoducho stiahnuť po otvorení ponuky Installer, zložky Games a položky Balls.

Waves: Keď chcete rozvíriť stojaté vody

V programe s jednoduchým názvom Waves (z anglického prekladu vlny) sa dá veľmi pekne zistiť, aké kvality má displej iPhonu.

Zvolíte si akýkoľvek obrázok uložený v telefóne. Akonáhle sa prstom dotknete akejkoľvek časti displeja, obrázok sa pod vaším nechtom začne vlniť. Pokiaľ sa dotknete intenzívnejšie, vlny pokračujú ďalej, pokiaľ len slabo, displej sa zvlní samozrejme iba trošičku.

Vzhľadom na to, že iPhone podporuje multi-touch, môžete sa ho prstami dotknúť na viacerých miestach zároveň a systém to zaznamená a vytvorí vlny. Na pohľad ide o veľmi zaujímavú aplikáciu, ktorú je možné stiahnuť v ponuke Installer po vstupe do kategórie Toys.

LEDBanner: Váš odkaz už nikto neprehliadne!

Chcete niekomu na diaľku ukázať text na displeji telefónu tak, aby to bolo naozaj viditeľné a neprehliadnuteľné? Poslúži vám aplikácia s názvom LEDBanner.

Po spustení napíšete slovo alebo vetu, ktorú chcete zobraziť a všetko potvrdíte. Na celom displeji následne začne vami zvolený text prechádzať z jednej strany na druhú.

Aplikáciu, s ktorou si môžete zavolať i o pomoc (ako sme to na screenshote napísaním "SOS" urobili my), je možné stiahnuť v ponuke Installer pod položkou Toys.

Sketches: K dotykovému displeju patrí maľovanie

Jednou z najčastejších výhrad používateľov iPhonu je tá, že v menu nenašli žiadny program, v ktorom by sa dalo kresliť. Tento nedostatok napraví aplikácia Sketches.

Aký by to bol dotykový displej, keby s jeho pomocou nešlo nič namaľovať? Nielenže s aplikáciou Sketches môžete jednoduchými ťahmi kresliť najrôznejšie čiary, ale v nastavení si je možné zvoliť i mnoho farieb či obrazcov.

Svoje umelecké výtvory potom môžete uložiť do telefónu a pochváliť sa svojmu okoliu. Program ponúka dokonca i úpravu fotografií. Stiahnete ho v Installeri pod položkou Productivity.

Pianist a Guitarist: Staňte sa hudobníkmi hneď teraz!

Bolo vaším snom stať sa pianistom alebo gitaristom, ale nejako ste si nenašli čas alebo ste jednoducho nemali dostatočnú odvahu? S iPhonom si to môžete vynahradiť!

Po spustení aplikácie Pianist či Guitarist sa objaví klaviatúra, respektíve struny, na ktoré sa dá prstami klopať. Vašimi dotykmi sa z mobilného telefónu začnú ozývať zvuky ako z ozajstného hudobného nástroja.

I keď ide samozrejme iba o akúsi atrapu, funkcie obidvoch aplikácií sú pokročilé a hudobníkovi - začiatočníkovi - môžu bohato stačiť. Obidva programy si môžete stiahnuť v Installeri po otvorení ponuky Toys.

AcceleroLog: Koľkokrát denne otočíte s mobilom?

Posledná aplikácia, ktorú si dnes predstavíme, je pre naozajstných fajnšmekrov. AcceleroLog, ako vyplýva už z názvu, taktiež využíva možnosti zabudovaného akcelerometra. Jeho úlohou je monitorovať, akým spôsobom používateľ otáča mobilný telefón.

Program zakresľuje získané informácie do troch častí grafu, pričom každá časť symbolizuje jednu os pohybu. Pokiaľ stlačíte tlačidlo Record, môžete aplikáciu minimalizovať a klasicky pracovať s telefónom.

Kedykoľvek potom budete chcieť vedieť, koľkokrát a ako prudko ste napríklad za poslednú hodinu otočili s mobilným telefónom doprava, stačí sa pozrieť naspäť na graf. Aplikáciu stiahnete v Installeri v ponuke Utilities.

Článok je prevzatý z webu mobil.idnes.cz