Orange a Nokia sa dohodli na spolupráci

Spoločnosti Orange a Nokia uzavreli medzinárodné strategické partnerstvo, ktoré predstavuje rozšírenie spolupráce oboch firiem. Spolupráca sa bude týkať oblastí hudby, poskytovania hier pre mobilné telefóny, máp, reklamy a tiež špecializovaných služieb za

22. máj 2008 o 15:34 SITA

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - meraných na jednotlivé regióny. Ako spoločnosť Orange vo štvrtok informovala, obe firmy sa zaviazali k trojročnému partnerstvu, na základe ktorého bude 10 nových telefónov Nokia predávaných vo farbách firmy Orange.

"Táto spolupráca podčiarkuje snahu spoločnosti Orange vytvárať strategické partnerstvá, ktoré zákazníkom prinesú tie najlepšie multimediálne služby tým najľahším spôsobom," povedal k dohode výkonný viceprezident divízie Osobných komunikačných služieb spoločnosti Orange Olaf Swantee. Výkonný viceprezident spoločnosti Nokia Kai Öistämö povedal, že Nokia súčasne očakáva, že počas tejto spolupráce so spoločnosťou Orange, sa vzájomná spolupráca rozšíri i do ďalších oblastí, ktoré pôjdu nad rámec pôvodnej dohody.

Na základe podpísanej zmluvy budú obidve spoločnosti spolupracovať v oblasti marketingu s cieľom podporiť uvádzanie nových zariadení na trh a zaistiť rozvoj multimediálnych aplikácií. Napríklad platforma mobilných máp od firmy Nokia a GPS technológia budú implementované do nových telefónov Nokia, predávaných v rámci programu Orange Signature. To umožní užívateľom navigáciu, vyhľadávanie miest na mape a využívanie reklamných služieb. Cieľom oboch spoločností je získať do roku 2010 aspoň 10 mil. aktívnych užívateľov služby Mobile Maps, ktorí by ju využívali na mobilných telefónoch značky Nokia predávaných v sieti Orange.

Orange je jednou z kľúčových značiek spoločnosti France Télécom a jedným z najväčších telekomunikačných operátorov na svete. Spoločnosť France Telecom mala k 31. marcu tohto roka na piatich kontinentoch viac ako 172 mil. zákazníkov, z ktorých dve tretiny predstavujú zákazníci firmy Orange. V minulom roku dosiahla skupina konsolidované tržby vo výške 52,9 mld. eur. Na Slovensku pôsobí spoločnosť France Télécom prostredníctvom mobilného operátora Orange Slovensko, ktorý v prvom kvartáli dosiahol celkové výnosy v hodnote 6,09 mld. Sk a k 31. marcu tohto roka evidoval takmer 3,185 mil. aktívnych zákazníkov.