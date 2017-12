Obedná pauza: Tiki ball

V hre Tiki Ball: Curse of Tane musíte správne manipoluvať s loptou tak, aby ste ju naviedli do cieľa. Spravidla ho ale treba najprv aktivovať navádzaním loptičky do rôznych prekážok (hlavne pomocou odrazu), rýchlo meniť jej farbu, dávať pozor na škodlivé

23. máj 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Tajomstvá sa nachádzajú v plátne v Secrets of Great Art. Jedine ty môžeš odkryť pravdu za ťahmi štetca! Pomôž tvojmu hrdinovi so stratou pamäti znovu získať pamäť a rozlúštiť tajomstvo, ukryté v starodávnych obrazoch. Preskúmaj 60 jedinečných úrovní krásnych obrazov a vyskúšaj si svoju schopnosť vnímania. V hre Tiki Ball: Curse of Tane musíte správne manipoluvať s loptou tak, aby ste ju naviedli do cieľa. Spravidla ho ale treba najprv aktivovať navádzaním loptičky do rôznych prekážok (hlavne pomocou odrazu), rýchlo meniť jej farbu, dávať pozor na škodlivé predmety, využívať bonusy...

Ovládanie:

Pohybom myši po zakliknutí tlačidla zhmotňujete odrazovú plošinu (s obmedzenou veľkosťou), čo je prioritný nástroj na navádzanie lopty. Platí tu niekoľko jednoduchých pravidiel:

farbu loptičky môžete meniť šípkou nahor alebo medzerníkom,

čiernou farbou rozbíjate biele plošinky, bielou farbou zas čierne,

za bonusové body (dostávate ich za čas, rýchlosť, počet "vypinkaných" predmetov za level) môžete nakupovať medzi levelmi zlepšenia,

zelené guľôčky sú dobré na zbieranie bodov - musíte ich trafiť zhodnou farbou, akou majú vykreslený znak,

červeným guľôčkam sa treba vyhýbať, naraziť do nich môžete len vtedy, ak ste práve vo farbe zhodnej s ich znakom,

bonusy môžete začať využívať po naplnení meradla v pravej spodnej časti (fľaša),

šípkou doprava aktivujete na krátky čas bonus nezničiteľnosti lopty,

šípkou dolu spúšťate magnet (lopta ho bude na krátky čas sledovať),

šípka doľava pomôže zničiť bloky v okolí loptičky. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.