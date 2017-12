V Žilinskom kraji vznikne 500 miest v IT oblasti

22. máj 2008 o 15:26 SITA

ŽILINA 22. mája (SITA) - Do troch rokov by malo v Žilinskom kraji vzniknúť 500 nových kvalifikovaných pracovných miest v oblasti informačných technológií (IT).

Pričiniť by sa mal o to info-komunikačný klaster Z@ict, ktorý vznikol v Žilinskom kraji a združuje 12 zakladajúcich členov zo súkromného, akademického a verejného sektora.

"V komerčnej oblasti prostredníctvom približne tisíc zamestnancov dosahuje kumulatívny obrat v objeme dvoch miliárd korún v oblasti IT," informoval na štvrtkovej tlačovej besede v Žiline prezident klastra a riaditeľ žilinského pracoviska Siemens Program and System Engineering s.r.o. Florián Kevický.

Hlavným cieľom tohto záujmového združenia právnických osôb je stimulovať rozvoj zamestnanosti a kvality vzdelávania a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT) ako aj rozvoj celého regiónu.

Z@ict by mal zároveň zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií, vytvoriť v ňom dobré pracovné podmienky či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií vývoja a výskumu. Ďalším z cieľov je minimalizovať odliv kvalitných IT expertov a absolventov z regiónu.

Žilinský kraj je podľa Kevického svojím technologickým a akademickým zázemím predurčený stať sa popredným centrom informačných technológií na Slovensku. Významnou úlohou klastra je stimulovať transfer know-how z priemyslu na akademickú pôdu technických vysokých a stredných škôl a naopak.

"Jednou z prvých aktivít v tomto smere bude spoločná definícia želaného odborného profilu absolventov pre potrebné oblasti ICT. Spolupráca s komerčným sektorom v oblasti ICT je už dlhodobá. Založením klastra ju chceme zintenzívniť a zjednotiť," konštatoval rektor Žilinskej univerzity (ŽU) Ján Bujňák.

Ako dodal, vzájomnou výmenou informácií o potrebách všetkých zainteresovaných strán bude ŽU schopná lepšie pripraviť študentov pre potreby praxe. "Kvalitnejšie a atraktívnejšie akademické prostredie by súčasne malo prilákať vyšší počet prihlásených študentov aj z ostatných krajov Slovenska,“ doplnil Bujňák.

Spoluzakladateľom klastra Z@ict je aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý chce zabezpečiť udržateľný rozvoj kraja, nárast inovácií a rozvoj technologicky orientovaného priemyslu na tomto území.

"Vychádzajúc zo strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a zo Žilinskej inovačnej politiky postupne spĺňame naše ambície zlepšovať dlhodobú konkurencieschopnosť kraja,“ uviedol žilinský župan Juraj Blanár.

"Žilinská inovačná politika ukázala, že náš kraj má silný potenciál na vznik ďalších klastrov. Počítame s tvorbou klastrov v oblasti cestovného ruchu, automobilového priemyslu a drevárskeho priemyslu," spresnil.

K cieľom klastra Z@ict patrí vypracovanie plánu a obsahovej náplne celoživotného vzdelávania pedagógov vyučujúcich technické predmety, zvýšenie počtu študentov prihlásených na stredné a vysoké školy v regióne, pravidelné semináre medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami, vytvorenie pracovného portálu či zvýšenie produkcie s vysokou pridanou hodnotou.

Záujmové združenie právnických osôb Z@ict má 12 členov: Žilinský samosprávny kraj, Žilinskú univerzitu, Slovenskú národnú knižnicu, Institute of Next Generation Networks, Vedecko-technologický park, Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s. r. o., Emtest, a.s., GiTy – Slovensko, a. s., Ipesoft, spol. s r. o., K + K, a. s., Siemens Program and System Engineering, s.r.o., a Tesla Liptovský Hrádok, a. s.