Obedná pauza: nakupujte, predávajte

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip

Vyrážanie guličiek s 3D zápletkou - Priprav sa hrať hru s vyrážaním guľôčiek s viacerými zápletkami a zákrutami, ako má predavač praclíkov! Magic Tea je krásna hra o spájaní farieb, kde odstraňuješ guľôčky na ich ceste po úžasne vytvorenej 3D cestičke. Robíš to strieľaním ďalších guľôčiek do dlhého reťazca so snahou kombinovať tri alebo viacero guľôčiek rovnakej farby. Musíš eliminovať všetky guľôčky predtým, ako dosiahnu ústa hladnej mačky alebo ako vyprší čajová prestávka!